Winkelstraten worden klaargestoomd voor heropening winkels met pijlen, digitale borden en wasstraten Leen Belpaeme

09 mei 2020

13u49 0

Maandag openen de winkels opnieuw hun deuren en in de winkelstraat werd er zaterdag nog druk gewerkt om alle signalisatie aan te brengen. In heel wat winkels werd ook volop gepoetst. Het was al redelijk druk in de straat met wandelaars en nieuwsgierigen en het was dan ook duidelijk dat de maatregelen noodzakelijk zijn om de voetgangers voldoende ruimte te geven.

Maandag gaan de winkels terug open, maar vergis je niet, het zal nog een tijdje duren vooraleer je terug normaal door de winkelstraten zal kunnen kuieren. In Oostende worden dit weekend de voorbereidingen getroffen om de winkelstraten corona-proof te maken. “In deze eerste fase van het circulatieplan, willen we volop inzetten op veilig, functioneel shoppen. We raden mensen ten sterkste aan om enkel naar de winkelstraten te komen wanneer ze niet anders kunnen of wanneer ze echt iets nodig hebben. We zullen de situatie in de winkelstraten nauwlettend opvolgen en wekelijks evalueren. Natuurlijk kan er nog steeds lokaal online worden geshopt”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn. In de Kapellestraat geldt er vanaf maandag eenrichtingsverkeer vanuit de Vindictivelaan tot aan het Wapenplein. De straat is in drie zones verdeeld. Aan het begin van elke zone staat er een ‘poortje’ die telt hoeveel mensen er aanwezig zijn. Op basis van het aantal vierkante meter per zone werd berekend hoeveel shoppers op hetzelfde moment toegelaten kunnen worden. Wanneer een zone zijn maximale capaciteit heeft bereikt, zullen shopping stewards de mensen vriendelijk verzoeken even te wachten, in voorziene wachtzones tot er opnieuw voldoende ruimte is. Enkel voetgangers zijn toegelaten en op verschillende plaatsen komen sanitaire stations zodat shoppers vlot hun handen kunnen wassen. Fietsen in de Kapellestraat kan dus niet.

Wie zijn vanuit de kant van het Wapenplein zijn favoriete winkel wil bereiken kan dit via de andere centrumstraten. Via de Sint-Paulusstraat en de Wittenonnenstraat blijft het mogelijk om de Kapellestraat te dwarsen. De toegang naar de Kapellestraat via de twee andere zijstraten, de Jozef II-straat en de Ooststraat, wordt tijdelijk niet mogelijk. Op die manier kan de veiligheid voor alle shoppers verzekerd worden.

Evaluatie

Vanaf maandag zal gestart worden met het tellen, zodat het team dat de heropening coördineert en de veiligheidsdiensten altijd goed zicht hebben op het aantal shoppers in de Kapellestraat. Wanneer deze evaluatie positief is, wordt het de bedoeling om de aantallen ‘in real time’ en in percentages te communiceren via grote LED-schermen aan het begin van elke zone. In een latere fase zal het voor iedereen mogelijk zijn om via een app en een website de bezettingsgraad van de Kapellestraat op te volgen. Zo zullen mensen van thuis uit kunnen checken wanneer het rustig winkelen is.

Heel wat winkels hebben voor de deur al met tape zones afgebakend waar je kan wachten en waar je moet wandelen omdat het aantal personen die binnen mag in een winkel beperkt is. Zaterdagmorgen is al een groot stuk van de signalisatie aangebracht, maar mensen wandelen nog rustig in beide richtingen door de straat en het wordt onmiddellijk duidelijk waarom eenrichtingsverkeer noodzakelijk is. Zelfs nu de meeste winkels nog gesloten zijn is het zigzaggen om voldoende afstand te kunnen bewaren. Ter hoogte van de krantenwinkel heeft zich een lange rij gevormd en de mensen wachten tot aan de overkant van de straat en nemen de ganse breedte van de straat in. Ook hier merk je dat aanduidingen op de grond belangrijk zijn om het wachten op een veilige manier te laten verlopen.

Adolf Buylstraat

Nieuw voor de Adolf Buylstraat is dat de voetgangers vanaf maandag 11 mei verzocht worden om aan de rechterkant van de weg te wandelen. Door het éénrichtingsverkeer aan elke zijde van de straat, zullen voetgangers elkaar niet kruisen. Deze situatie wordt ter plaatse ook aangegeven door borden en markeringen op de grond die de wandelrichting voor voetgangers verduidelijken. Verder zullen er shoppingstewards aanwezig zijn in de straat die de situatie in goede banen zullen leiden.

De lopende werkzaamheden in de Adolf Buylstraat werden recent hervat onder strikte veiligheidsvoorwaarden en zullen blijven doorlopen. Door de werken is enkel het voetpad beschikbaar, dus fietsen is momenteel ook niet toegelaten in deze straat. Op dit moment worden de bezoekers van de Adolf Buylstraat niet geteld, maar in een latere fase kunnen ook in deze straat telsystemen opgezet worden.

Op het Ernest Feysplein tenslotte, staat tijdelijk een witte tent opgesteld. Dit is de uitvalsbasis van de shopping stewards. Dit zijn medewerkers die in de winkelstraten alles in goede banen leiden, mensen informeren en de veiligheid garanderen. In de tent worden zij dagelijks gebrieft en kunnen ze terecht tijdens hun pauze.