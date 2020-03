Winkeldief probeert vrouw op brutale wijze te beroven: parket vordert effectieve celstraf Siebe De Voogt

17 maart 2020

15u13 0 Oostende Een Algerijn hangt in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf boven het hoofd voor verschillende diefstallen in Oostende. Bilal B. werd eind vorig jaar op heterdaad betrapt in de Kruidvat. Een dag eerder had hij op brutale wijze geprobeerd om een vrouw te overvallen.

Het 48-jarige slachtoffer was op 26 november op weg naar haar werk, toen ze langs achteren werd vastgegrepen door een man. “Hij probeerde haar handtas uit haar hand te trekken”, vertelde de procureur dinsdagmorgen. “De overvaller schuwde geen geweld. Hij gaf het slachtoffer onder meer drie vuistslagen op haar borst.” Het slachtoffer verweerde zich hevig, waardoor de overvaller de vlucht moest nemen zonder buit. Op basis van camerabeelden meent het parket Bilal B. te kunnen linken aan de feiten.

De Algerijn werd een dag later op heterdaad betrapt, toen hij probeerde toe te slaan in de Kruidvat. “Twee dagen na elkaar was hij van Brussel naar Oostende gekomen, enkel om diefstallen te plegen. We verdenken hem er ook van tot twee keer toe spullen te hebben gestolen uit geparkeerde wagens.” Bilal B. beweerde zelf 16 jaar oud te zijn, maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig is. De man hangt een effectieve celstraf boven het hoofd. Hij bekende de diefstallen, maar stelt met de mislukte overval niets te maken te hebben. “De vermoedelijke dader droeg op de camerabeelden kleren die aan dumpingprijzen te koop zijn op de markt in Brussel”, pleitte zijn advocate Suzy Cooleman. “Heel veel mensen kunnen die kledij hebben.” Uitspraak op 21 april.