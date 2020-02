Windstoten tot 110 kilometer per uur: kust bereidt zich voor op monsterstorm Ciara Bart Boterman

07 februari 2020

13u36 2 Oostende De kustgemeenten bereiden zich volop voor op ‘monsterstorm’ Ciara die zondagnamiddag ons land zal bereiken. Voorspellingen spreken van windstoten tot 110 kilometer per uur en golven tot 3 meter hoog. Strekdammen, staketsels, bossen en (sport)parken worden afgesloten. Brandweer en technische diensten oliën de kettingzagen intussen in. Op de stranden worden zandvangers vrijgemaakt. Een overzicht van de maatregelen.

“In Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge zullen de staketsels en havendammen niet toegankelijk zijn voor het publiek vanaf zaterdagavond tot maandagavond. Het is er gewoonweg veel te gevaarlijk als het gaat waaien zoals voorspeld, om nog te zwijgen van de overslaande golven", duidt Steve Timmermans van Agentschap Maritieme Afdeling en Kust (MDK). “Maar overstromingsgevaar is er voorlopig niet. Er is dan wel springtij maandagmiddag rond 13.30 uur, maar dat valt niet samen met het hoogtepunt van de storm op zondagavond. Bovendien blaast de wind uit het zuidwesten, niet dwars op onze kust. Er worden wel golven tot drie meter hoog verwacht, dus er is steeds kans op vorming van kliffen op de stranden”, aldus Timmermans.

Parken dicht, sluizen beveiligd

In Oostende liet burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten dat er zondag geen activiteiten mogen plaatsvinden op het sportpark De Schorre, uit veiligheidsoverwegingen. Er staan immers veel bomen op het domein. “We raden af om in andere parken te wandelen en verzoeken inwoners om losse voorwerpen, op terrassen of in tuinen, vast te maken of binnen te plaatsen”, aldus Tommelein. Voorts worden de Mercatorsluis, Visserijsluis, Demeysluis en de Basculebrug in Oostende beveiligd om schade te vermijden tijdens het springtij.

Ook in Brugge komt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) met een oproep voor de bevolking. “De bossen afsluiten, is onbegonnen werk. Ik roep de inwoners op om er in geen geval te wandelen. Het is te risicovol”, zegt hij. “Onze technische dienst zal paraat staan met kettingzagen om de brandweer te helpen, mochten er zondag en maandag bomen omwaaien op straat zoals in maart vorig jaar. Vrijdagvoormiddag zijn de diensten samengekomen voor een stormvergadering", aldus De fauw.

Zandvangers op het strand

Op het strand zelf nemen de kuststeden en -gemeenten ook maatregelen. In Koksijde bijvoorbeeld worden de zandvangers vrijgemaakt met een bulldozer, rupskraan en verreiker. “De zandvangers moeten ervoor zorgen dat de zeedijk geen deel van het strand wordt en hebben de voorbije dagen al goed hun werk gedaan. Ze zijn volledig verzadigd, dus maken we ze vrij om al het opstuivende zand zo veel mogelijk tegen te houden", zegt Rudy Baelen, hoofd van de Koksijdse technische dienst. In Koksijde zijn ze de korte maar hevige storm van 14 oktober vorig jaar nog niet vergeten. Toen werden tientallen bomen ontworteld door een valwind en moesten verscheidene straten worden afgesloten. Enkele bomen kwamen ook op huizen terecht.

In Koksijde lesje intussen geleerd

“Na die storm hebben we alle bomen geïnspecteerd. De rotte en beschadigde exemplaren zijn inmiddels omgelegd om dergelijke scenario’s te vermijden. Op dit vlak zijn we alvast voorbereid”, aldus Rudy Baelen. Op zaterdag is er knuffelduik in Oostduinkerke en daarvoor is de grote tent op de Zeedijk verstevigd. Op dat moment worden nog geen hoge windsnelheden verwacht. Ook de andere kustgemeenten roepen op voorzichtig te zijn en bossen en parken te vermijden. Her en der worden ook parken gesloten, zoals in Nieuwpoort.

Of de maatregelen voldoende zullen zijn, zal zondag en maandag moeten blijken. Het noodnummer 1722 zal geactiveerd zijn voor meldingen over stormschade.