Willy Bosschem viert 90ste verjaardag met cartoons in de Nieuwe Gaanderijen Leen Belpaeme

10 januari 2020

18u50 0 Oostende Willy Bosschem, een bekende naam in de kunstwereld in Oostende, vierde vrijdag zijn 90ste verjaardag. De Stad Oostende organiseert ter ere van deze speciale verjaardag de tentoonstelling ‘Ostênsjhe klaps’ met cartoons van de jarige in combinatie met Oostendse spreuken van Roland Desnerck.

Kunstenaar Willy Bosschem was doorheen zijn carrière van zowat alle markten thuis als schilder, cartoonist, pr-officer van het Casino-Kursaal, curator van tentoonstellingen en hoofd van de kunstacademie. Toch is hij het meest trots op zijn publicitair werk. “Daar was ik al heel jong mee bezig. In 1946 won ik de eerste prijs voor aanplakbrief op de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen. Ik heb 40 jaar lang de affiches gemaakt voor Bal rat mort, de nationale loterij en heel wat andere organisaties”, blikt Bosschem terug. “Ik heb eigenlijk alles graag gedaan. Misschien had ik me beter toegespitst op één discipline, maar voor mij waren het allemaal hobby’s, waardoor ik eigenlijk weinig gewerkt heb”, lacht Bosschem. In de tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen wordt vooral gefocust op zijn carrière als cartoonist. “Ik vind het wel leuk en zeker de plaats is uniek. Hier passeren duizenden mensen die je werk leren kennen. Er zijn weinig mensen die cartoonisten volgen, terwijl je als kunstenaar veel meer respons krijgt. Het is positief dat dit onderdeel van mijn loopbaan belicht wordt.” Hij maakte zijn eerste cartoon in 1952 terwijl hij zijn legerdienst vervult bij de Zeemacht in Oostende. “Ik had een tekening gemaakt van dirigent Emile De Vlieger. Mijn kamergenoot was al medewerker en later hoofdredacteur van De Zeewacht en vroeg of hij die tekening in de krant mocht opnemen.”

Op zijn 90ste verjaardag is hij gelukkig. “Momenteel kan ik niet schilderen omdat ik uit mijn atelier moet verhuizen, maar ik droom nog. Ik zou graag nog een tentoonstelling organiseren met al mijn werken in zwart en wit.”