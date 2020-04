Willy (60) en Marghareta (64) krijgen 500 euro boete omdat ze uitrusten op bankje tijdens fietstocht: “Ik ga nog liever in de cel zitten dan te betalen” Bart Boterman

16u42 280 Oostende Willy Verbeek (60) en Marghareta Lornoy (64) uit Bredene kregen afgelopen weekend een proces-verbaal omdat ze tijdens een fietstocht even aan het uitrusten waren op een zitbank in het Maria-Hendrikapark in Oostende. “Mijn vrouw is hartpatiënt en had rust nodig. Een politieagent slingerde ons zonder enige waarschuwing op de bon”, vertelt Willy verontwaardigd. “We stevenen af op een totalitaire politiestaat. Uit principe zit ik nog liever de vervangende gevangenisstraf uit dan ik deze twee GAS-boetes van 250 euro betaal.”

Willy en Marghareta nemen de aanbevelingen omtrent corona naar eigen zeggen zeer ernstig, gezien ze zelf niet meer van de jongsten zijn. “Maar ook voldoende beweging wordt aangeraden door de overheid. Zondagmiddag besloten we dus een fietstocht te maken richting Oostende. Na 7 kilometer stopten we aan een bankje in het park. Mijn vrouw is namelijk hartpatiënt. Ze herstelt nog van een hernia en had eventjes rust nodig. We zaten daar nog maar enkele minuten en zouden bijna weer vertrekken. Tot er plots een politieagent aankwam”, doet Willy zijn verhaal.

Als criminelen

“De politieagent gedroeg zich erg nors en stelde prompt een proces-verbaal op, zonder waarschuwing. We begrepen er niets van, want we hadden ‘s morgens nog naar De Zevende Dag gekeken. Daar werd duidelijk gesteld dat uitrusten op een zitbank toegelaten is, als men anderhalve meter tussen laat. De politieman wou geen enkel argument horen. Het leek wel alsof wij criminelen waren”, pikt Marghareta in. Volgens haar zaten zij en haar man zelfs anderhalve meter van elkaar verwijderd. “Wat al nergens op slaat, gezien we thuis in hetzelfde bed slapen.”

Balpen gedeeld

De politieman vroeg et koppel naar verluidt om het proces-verbaal te ondertekenen met een balpen die hij met blote handen aanreikte. “Hij kwam binnen een straal van anderhalve meter én kon ons besmetten met die balpen. Het gedrag van de politie is dus gevaarlijker dan hetgeen hij ons voor beboette. Ik weigerde het proces-verbaal te ondertekenen. Deze manier van handelen tart alle verbeelding. We leven niet eens meer in een rechtsstaat", gaat Willy verder. Eens thuisgekomen, trok hij het ministerieel besluit erop na. “Daarin staat niets over een verbod op het zitten op bankjes, enkel dat ten alle tijde de afstandsregels gerespecteerd moeten worden.”

Als dit echt om een hartpatiënte gaat die rust nodig had, dan zal die zaak wel geseponeerd worden. Een proces-verbaal betekent nog geen boete Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld)

In De Haan mag het wel

“De volgende dag zijn wij naar De Haan gereden en daar was bij de zitbanken duidelijk aangegeven dat zitten toegelaten was, mits anderhalve meter afstand. Niet alle inwoners van ons land zijn gelijk voor de wet, want in Oostende mag het blijkbaar niet. Dit is bovendien niet eens een wettelijk afdwingbare regel. Ik weiger deze 500 euro boete te betalen en zit uit principe nog liever een gevangenisstraf uit”, voegt Willy nog toe.

“Regels wél duidelijk”

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is de richtlijn van het crisiscentrum duidelijk. “Mensen moeten in beweging blijven, maar mogen niet blijven hangen. Samen op bankjes zitten in het park, valt daaronder. De politie moet haar werk doen en ervoor zorgen dat de regels gehandhaafd worden om samenscholingen te vermijden. Als we gaan toestaan dat mensen samen op bankjes zitten, probeert iedereen de regels naar zijn hand te zetten en hebben de maatregelen helemaal geen zin meer. Straks zit de zeedijk weer helemaal vol”, zegt burgemeester Tommelein. “Bovendien is enkel een proces-verbaal opgesteld. Het is de procureur des Konings die oordeelt of er een boete moet worden uitgedeeld. Als dit echt om een hartpatiënte gaat die rust nodig had, dan zal die zaak wel geseponeerd worden. Een proces-verbaal betekent nog geen boete", besluit Bart Tommelein.