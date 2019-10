WIK pakt opnieuw titel 'Kampioen Show’ Leen Belpaeme

21 oktober 2019

15u27 1 Oostende Voor het tweede jaar op rij mag Showkorps WIK zich ‘VLAMO Kampioen Show’ noemen. Met het kleinste verschil ging Showkorps WIK Drumspirit voorbij. De vereniging draagt de zege op aan oud-muzikant en actief retro-lid Willy Arents die daags ervoor werd begraven met een muzikale hulde door de vereniging.

Op het kampioenschap kwamen zeven showkorpsen in actie, waarvan drie in competitie. In de hoogste categorie stonden Drumspirit, nationaal bekend na hun ‘golden buzzer’ in “Belgium’s Got Talent”, en Showkorps WIK uit Oostende tegenover elkaar. WIK ging aan de slag met de opmerking van de jury vorig jaar en bracht een gepolijste versie van zijn productie “Déjà Vu”. Met een volledig vernieuwde opener: op de tonen van rockband Muse kwamen ze opgemarcheerd.

Hoewel heel wat muziekgroepen hun arrangementen uitbesteden of aankopen heeft Showkorps WIK de productie volledig ‘in house’ geschreven! Twee eigen muzikanten; Maarten Decruynaere en Brecht Lingier, bijgestaan door het staff team bestaande uit dirigent Kurt Craeye, assistenten Heidi Declercq en Johan Delacauw en show coördinator Wim Vanmaeckelberghe, tekenden zowel muziek als choreografie uit.

Met de titel op zak keert Showkorps WIK terug naar Oostende waar het op vrijdag 25 oktober om 20 uur zijn deuren openzet voor nieuwe muzikanten tijdens een ‘Open Repetitieavond’. Iedereen die wat muzikale bagage bezit is welkom in het repetitielokaal in Duin & Zee.