Wijnverkoop ‘Cuvée Oostende’ levert ruim

25.000 euro op voor vzw Duinhelm Timmy Van Assche

28 augustus 2019

15u18 0 Oostende Supermarkt Delhaize overhandigde een cheque van precies 25.046 euro aan de organisatie vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding voor personen met een beperking. Op 1 februari vorig jaar startte de verkoop van wijn voor het goede doel, waarbij voor elke verkochte fles 1 euro naar het goede doel zou gaan.

De wijnverkoop in samenwerking voetbalclub KV Oostende en het stadsbestuur was aan haar vijfde editie toe. Iedereen kon een flesje wit, rood of rosé van ‘Cuvée Oostende’ kopen aan 4,49 euro, waarbij 1 euro naar het goede doel ging. “Dankzij dit initiatief kunnen we de drempel verlagen voor (jonge) mensen met een beperking om deel te nemen aan sport, vrije tijd, reizen, cultuur of muziekfestivals in de ruime regio van Oostende. Concreet zullen jongerenwerking Briek Vrije Tijd en Briek a Brak onder meer activiteiten en reizen aanbieden aan een lage kostprijs. We zullen met dat mooie bedrag ook de toegang tot het Bootseafestival garanderen voor schoolgaande jongeren”, zegt Saskia Verelst van de vzw Duinhelm. Het centrum begeleidt ongeveer 180 volwassen in de regio Middenkust en maakt deel uit van de gemeenschapswerking van KV Oostende.

Andere aanpak

Dankzij de vijf edities van de laatste jaren werd er meer dan 66.000 euro geschonken aan lokale goede doelen in Oostende. “Deze editie bracht zelfs het meest op - ruim 25.000 euro, dus - terwijl we bij de vorige editie telkens tussen de 6.000 en 12.000 euro zaten. We spreken dus van een ongelooflijk succes. Nu broeden we op een nieuw liefdadigheidsproject in Oostende waarover binnenkort zal gecommuniceerd worden. KV Oostende blijft ook nu onze partner”, besluit Roel Dekelver van Delhaize.