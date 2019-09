Wijkbewoners Hazegras drinken pintje met Jan Decleir en Stijn Coninx Leen Belpaeme

09 september 2019

09u52 1 Oostende Het Filmfestival Oostende komt net als de voorbije jaren ook naar de wijken toe met de films van het afgelopen jaar. Dit weekend werd gestart met Niet Schieten op het Hazegras. Regisseur Stijn Coninx en acteur Jan Decleir dronken er samen met de wijkbewoners een glaasje.

Filmcafé on tour is ondertussen een vast onderdeel van Filmfestival Oostende. De bedoeling is om niet enkel het publiek naar de film te brengen, maar ook de film naar het publiek te brengen. Zo kunnen mensen elke avond wel ergens gratis naar de film. Zaterdag werd de spits afgebeten in de kapel van het Hazegras. De wijkbewoners kregen er persoonlijk toelichting van Jan Decleir en regisseur Stijn Coninx. Een dag later werd de acteur nog groots gehuldigd, maar eerst kwam hij nog even gezellig een pintje drinken in het lokaal van Wijkwerking Hazegras. “Er was heel wat volk komen opdagen voor de film”, vertelt Ronny Calemyn. “De acteur en regisseur gaven een korte toelichting en daarna konden mensen vragen stellen. Ze stelden vragen over het filmfestival en de film zelf. Beide waren enorm vriendelijk. Na de intro vroeg ik of ze nog iets wilden drinken en dat hebben ze ook gedaan. We hebben wat gebabbeld met de vrijwilligers van onze werking en ze hebben de kaders met een overzicht van onze activiteiten bekeken. Het was een heel aangenaam bezoek.” De wijkwerking is blij met het initiatief van een Filmcafé. “Het is een mooi initiatief om het Filmfestival ook naar de wijken te brengen.”

Deze week kan je nog terecht op verschillende locaties voor een gratis film. De films worden telkens om 20 uur vertoond. Maandag wordt Trio getoond in De Vlasschaard, dinsdag kan je Coureur zien in De Platse in de Zandvoordedorpstraat 10A in aanwezigheid van Kenneth Merkcen en Niels Willaert. Woensdag wordt De Collega’s 2.0 getoond in de rid’o op het Leopold I plein. Donderdag is er de vertoning van Hellhole in CC De Grote Post en Wij sluit af in Jeugdhuis De Korre in de Longchamplaan 29. Om 14 uur zijn er ook vertoningen in de buurtcentra. Maandag wordt Engel getoond in CC Oud Hospitaal, dinsdag is het aan Ce Magnifique Gâteau in OC De Boeie, woensdag Binti in de kerk van Zandvoorde, Ademloos op donderdag in OC De Ballon Vuurtoren en Will Tura, Hoop doet Leven sluit af op vrijdag in OC De Schelpe.