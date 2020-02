Wijkagent trekt wekelijks naar de ontmoetingscentra om de drempel te verlagen Leen Belpaeme

12 februari 2020

17u15 0 Oostende Het Oostendse stadsbestuur wil de wijkpolitie beter bekend maken bij de bewoners en de wijkpolitie trekt daarom naar de ontmoetingscentra. In de Vuurtorenwijk is leidinggevende Harlof Geryl al gestart om een uur per week aanwezig te zijn in OC De Ballon.

Nog te veel inwoners kennen hun wijkagent niet en daar wil Oostende verandering in brengen. Bedoeling is dat in elke wijk de wijkpolitie wekelijks een uur aanwezig is in het ontmoetingscentrum. Op die manier kunnen de bewoners de agent leren kennen, maar kan de politie ook de veiligheidsproblemen in de wijk in kaart brengen. “We willen dat iedereen de wijkagent kent en op deze manier kunnen bewoners de politie op een laagdrempelige manier benaderen. We zijn nog volop bezig met het uitwerken van het project, maar in de Vuurtorenwijk loopt het al goed”, zegt schepen Maxim Donck. Harlof Geryl was dinsdag al aanwezig in OC De Ballon en hij werd heel vaak aangesproken. “Mensen komen voor uiteenlopende zaken eens praten. Eén iemand had een probleem in haar gebouw. Ik zal eens langsgaan om de situatie te bekijken. Iemand anders kwam een gevaarlijke situatie aankaarten op de hoek van een straat. Ook daar zal ik eens gaan kijken. Je merkt wel dat de mensen je aanspreken als je hier aanwezig bent. Ze kunnen hun problemen eens kwijt. Dat gaat vaak om kleine dingen, maar voor hen zijn dat grote problemen en ze zijn dan ook blij dat er naar hen geluisterd wordt.”

Voor alle duidelijkheid, het is momenteel nog niet mogelijk om aangifte te doen in de ontmoetingscentra. “Mensen moeten daarvoor nog altijd naar de politie zelf gaan”, zegt schepen Donck nog.