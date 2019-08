Wijk Konterdam viert feest met 16de verjaardag ontmoetingscentrum Schaperye Timmy Van Assche

02 augustus 2019

10u35 0 Oostende Op zaterdag 3 augustus wordt de zestiende verjaardag van ontmoetingscentrum Schaperye gevierd.

Het feestprogramma begint al om 11.30 uur met een aperitiefconcert gevolgd door een eetfestijn voor wie zich heeft ingeschreven. Om 14 uur treden vervolgens Stef & Stefany op, gevolgd door line- en countrydance om 15 uur. Om 17.00 uur staat Bandit op de planken, The Hickory Band sluit het feest af om 18.30 uur. Op het grasplein kan je tussendoor terecht voor allerlei toffe randanimatie. Tussen 14 en 18 uur kunnen de kinderen en hun (groot)ouders een kijkje nemen bij ‘Mini Horse World’. Op het erf lopen miniatuurpaardjes die iedereen mag aaien. Er is ook een mogelijkheid tot het nemen van foto’s. Voor het welzijn van de dieren wordt er af en toe een pauze ingelast. “In de tent voorzien we diverse spelletjes in thema Western. Ook onze vrijwilligers staan klaar om de kinderen te grimeren. De mensen van het Sport-en feestcomité zorgen vanaf 17.30 uur ook voor braadworsten en hamburgers”, laat het stadsbestuur weten.