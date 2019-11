Wijk in Beweging maakt plaats voor Wijkprikkels. “Focus moet meer liggen op duurzame projecten voor de wijk in plaats van grote evenementen” Leen Belpaeme

04 november 2019

15u17 0 Oostende In de schoot van Wijk in Beweging ontstonden de voorbije jaren enkele evenementen zoals het Kleinkunstfestival op het Hazegras en Zandrock in Zandvoorde. Het nieuwe stadsbestuur wil het systeem echter grondig hervormen zodat meer projecten een kans krijgen op ondersteuning en dat de focus minder ligt op evenementen. Het nieuwe reglement wordt in november aan de gemeenteraad voorgelegd.

De voorbije jaren werd per jaar 160.000 euro voorzien in het budget van de stad voor Wijk in Beweging. Dit systeem werd in 2007 ingevoerd en elk jaar stemde de wijkraad met handopsteking over welk initiatief per wijk het budget van 20.000 euro mocht gebruiken. In de praktijk werden zo enkele kunstwerken geplaatst en ontstonden enkele grote organisaties zoals het Kleinkunstfestival en Zandrock. In deze wijken was het voor vaak moeilijk om andere initiatieven op te richten omdat de grote slokoppen het volledige budget gebruikten. “Bovendien was het vaak de organisatie die met de meeste mensen naar de wijkraad kwam die het budget mocht gebruiken. Dat zorgde voor een weinig objectieve stemming”, zegt schepen Maxim Donck. Het nieuwe stadsbestuur wil het systeem daarom hervormen. “We willen meer werken met projecten die duurzamer zijn voor de wijk.

Wijk in Beweging wordt vervangen door Wijkprikkels. Tussen 1 januari en 31 mei zal iedereen een voorstel kunnen indienen. Een wijkjury van ambtenaren en mensen uit de wijk zal de projecten beoordelen op hun bijdrage aan de stadsmissie, allemaal Oostendenaars. Is het project gericht op de wijk, is het duurzaam, worden de handelaars uit de wijk betrokken en is het vernieuwend? Er zullen punten gegeven worden en de projecten die genoeg punten behalen worden aanvaard en voorgelegd aan de bevolking. Alle inwoners zullen digitaal kunnen stemmen gedurende twee maanden op hun favoriete project binnen hun eigen wijk. Stemmen zal ook mogelijk zijn in de ontmoetingscentra voor oudere mensen. Drie projecten zullen een subsidie krijgen. Het project met de meeste stemmen krijgt 60 procent van het budget, de tweede 25 en de derde 15 procent. Als er maar één project is kan deze maar maximum 60 procent van het budget meer krijgen”, licht schepen Donck toe. Het systeem moet ervoor zorgen dat iedereen een voorstel kan indienen en dat ook meer mensen betrokken worden bij de stemming. Hoeveel centen de organisaties kunnen krijgen is nog niet duidelijk. “Dit is onderdeel van de gesprekken voor de meerjarenplanning in december. Het is wel zo dat we willen werken met een vast deel en een variabel budget dat zal afhangen van het aantal inwoners per wijk. Op die manier krijgen grotere wijken meer middelen.” De stad zorgt ondertussen ook voor overgangsmaatregelen, waarbij de wijkjury dit jaar zal beslissen over het budget voor wijk in beweging van 2020.

Kleinkunstfestival

Het nieuwe systeem zal onder meer gevolgen hebben voor het Kleinkunstfestival. “We zijn nog niet op de hoogte van de nieuwe regels. Het belangrijkste voor ons zal duidelijkheid zijn over welk budget we kunnen krijgen. We zijn dankbaar met elke ondersteuning, maar als we in de toekomst een pak minder krijgen zullen we ook minder artiesten kunnen boeken. We moeten dan zaaien naar de zak. Ik ben alvast zeker dat we voldoen aan de criteria want er zijn 100 medewerkers uit de wijk betrokken bij ons evenement, de catering gebeurt door lokale handelaars en als we geen meerwaarde zouden zijn voor de wijk hadden we het geen 13 jaar volgehouden”, vertelt organisator Niko Geldhof.

Meer straatfeesten, minder wijkfeesten

Ook de straat- en wijkfeesten worden aangepast. “We willen meer vertrekken vanuit de straten en de kleinschalige initiatieven beter ondersteunen. Wie in Oostende eens straatfeest wil organiseren maakte tot voor kort kans op een subsidie van 124 euro, wie een wijkfeest plande mocht rekenen op 1240 euro. Zo werden in 2018 16 straatfeesten georganiseerd en 36 wijkfeesten. Die subsidies verhogen van 124 naar 250 euro en van 1240 naar 2500 euro met een maximum van twee feesten per jaar. We willen minder wijkfeesten, maar wel een betere kwaliteit. We willen het daarnaast ook vooral veel eenvoudiger maken. Nu moesten alle uitgaven gestaafd worden. In de toekomst zal het voldoende zijn om een uitnodiging te bezorgen en foto’s van het evenement. Voor de wijkfeesten vragen we ook een financieel plan. Er waren eigenlijk niet zoveel straatfeesten omdat er een pak administratie bij kwam kijken. Dat maken we nu veel eenvoudiger.”