Wie verdient dit jaar de Prijs Cultuurraad? Leen Belpaeme

12 oktober 2020

15u59 0 Oostende Elk jaar reikt de Cultuurraad de Prijs Cultuurraad Oostende uit. De Prijs Cultuurraad is een onderscheiding voor een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende.

Elke Oostendenaar of Oostendse vereniging kan zo’n verdienstelijke persoon of vereniging voordragen om Doris Klausing op te volgen. Stuur je gemotiveerde tekst via e-mail naar cultuurraad@oostende.be, vul het formulier in op www.oostende.be/prijscultuurraad2020 of bezorg je voordracht op één A4-blad aan het secretariaat van de Cultuurraad. De kandidaturen moeten voor 3 november worden ingediend. Op de Algemene Vergadering van 8 december beslissen de leden aan wie de Prijs Cultuurraad 2020 wordt toegekend. Het volledige reglement vind je op www.oostende.be/cultuurraad.

Op dinsdag 9 februari 2021 wordt dan de 31e laureaat van de Prijs Cultuurraad 2020 feestelijk gehuldigd.