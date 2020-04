Wie kent de legendarische SEO nog? Radio Noordzee pakt uit met boeiende luisterreeks Timmy Van Assche

04 april 2020

14u24 0 Oostende De lokale Radio Noordzee start vanaf maandag met een boeiende luisterreeks over de roemruchte SEO of Spaarzaamheid Economie Oostende, die vooral onder de naam ‘de Coo’ een belletje doet rinkelen.

Radio Noordzee wil in deze lockdown de luisteraars thuis extra verwennen met een flinke streep lokale geschiedenis. De komende drie weken zal de SEO herleven. Spaarzaamheid Economie Oostende was namelijk een begrip in de badstad tussen 1892 en 1980. Gids Gem Dhaenens van gidsenkring Lange Nelle dook in de geschiedenis en zal elke weekdag een ander aspect van ‘de Coo’ belichten. Ook de dienst Cultuur van de stad Oostende verleent haar medewerking. Ze heeft namelijk de rechten op het naslagwerk ‘Over manzels, stongs, en percenten’ van Olivia Simoen en beschikt over een grote fotocollectie via de Beeldbank. “Naast de klankverhalen van Gem zal er elke dag ook een foto van de SEO gepubliceerd worden op de Facebook-pagina van Radio Noordzee”, geeft Edwin Fontaine van de radiozender mee. De luisterreeks kan je elke weekdag om 11.15 en 19.15 uur volgen op 105 FM en radionoordzee105.be.