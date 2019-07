Wie durft zijn erotische fantasieën delen met het publiek tijdens Theater Aan Zee? Leen Belpaeme

18 juli 2019

13u38 0 Oostende Lucas De Man, gastcurator van Theater Aan Zee (TAZ), heeft met Stichting Nieuwe Helden de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar erotische fantasieën. Tijdens TAZ brengen ze elke dag een liveshow rond het thema. Ze zoeken ook gasten die willen vertellen over hun eigen fantasieën. “Mensen die niet bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen.”

Toen Lucas 14 jaar was, kreeg hij van zijn moeder het boekje My Secret Garden van Nancy Friday cadeau. Het was het verslag van het onderzoek van Friday in de jaren 70 naar de erotische fantasieën van vrouwen. Friday wilde het beperkte beeld van de maatschappij over de seksuele wereld van de vrouw openbreken. Het boek had een grote impact op Lucas, omdat hij dankzij het boek zijn eigen seksualiteit en fantasieën durfde te ontdekken en bespreken. Maar gaandeweg ontdekte hij dat niet iedereen durft te spreken over fantasieën, en dat veel mensen zich ervoor schamen of hun fantasieën zelfs ontkennen. Deze bevindingen toetste hij aan enkele Nieuwe Helden van zijn kunstplatform, en zo ontstond het Yes, Please!-project.

Geluidsstudio

Met het project willen ze het taboe rond fantasieën doorbreken. “We kochten een caravan die we ombouwden tot geluidsstudio en zijn op pad zijn gegaan langs festivals in Nederland en Vlaanderen. Overal waar we komen vragen we mensen op de man af: heb jij erotische fantasieën en zoja, welke? Deze verhalen vonden wij zo inspirerend en stimulerend dat we een liveshow ontwikkelden: Yes, please! Live. Deze liveshow spelen wij op TAZ iedere dag (behalve op 5 augustus) om 14 en 18 uur”, licht de curator toe. “In de show nemen we mensen mee door ons onderzoek. Wat zegt de wetenschap over fantasieën? Wat hebben wij allemaal gehoord in onze geluidsstudio en wat zegt dat dan, en waar fantaseert onze gast over?”

Kwetsbaarheid en identiteit

Het onderzoek gaat nog altijd door, dus elke show komt er een gast om zijn of haar fantasieën live met het publiek te delen. “We zoeken gasten die niet bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen, en waarvan wij denken dat zij tof zijn voor de show. We zoeken een zo gevarieerd mogelijk gezelschap, liefst iedere keer een ander soort persoon met een ander verhaal en andere achtergrond. We hebben de show al enkele keren gebracht in Den Haag en het is mooi om te zien wat er live nog verteld wordt. Eén recensent vatte het goed samen. Hij zei dat het niet over erotiek gaat, maar over kwetsbaarheid en identiteit", zegt De Man.

Interesse?

Als je het wil doen, moet je je niet voorbereiden. Het gaat om een interview op het podium van circa 10 minuten, als onderdeel van de show. Interesse? Stuur dan een mail naar charlot@stichtingnieuwehelden.nl. Meer info over het project op www.yes-please.nl.