Wie doet nu zoiets? Dieven halen voor tweede keer diepvriezers leeg bij voedselbedeling Colsol Leen Belpaeme

13 november 2019

15u28 0 Oostende Voedselbedeling Colsol is al voor de tweede keer in korte tijd het slachtoffer van een inbraak. Eind september werden al enkele diepvriezen geleegd door inbrekers. Dinsdag stelde bezielster Dominiqe Degraeve opnieuw vast dat er ingebroken werd. “Enorm veel voedsel is weg of moeten we weggooien omdat het uit de diepvries werd gehaald.” De vrijwilligers die zich inzetten voor kansarmen worden er moedeloos van.

Bij de eerste inbraak vroegen de vrijwilligers van Colsol zich al af wie nu voedsel steelt van de allerarmsten. Jammer genoeg moet de organisatie nog maar enkele weken later vaststellen dat er blijkbaar wel meer mensen zijn die hiertoe in staat zijn. “Het lijkt wel alsof we een abonnement hebben”, zegt Dominique Degraeve. Opnieuw werden heel wat producten meegenomen. “Er werd heel wat vlees uit de frigo’s en de diepvries gehaald, maar ook volledige paletten met cola en koeken werd geplunderd. Er stonden nog spullen klaar om mee te nemen, maar die werden achtergelaten. Misschien waren ze bang om betrapt te worden?” Ook nu heeft de organisatie geen idee wie hiertoe in staat is. “De politie heeft een sporenonderzoek gedaan, maar ze droegen handschoenen. Het was dus wel degelijk een geplande inbraak. Het is ook opvallend dat al het varkensvlees weg is en alles wat halal is ligt er nog.”

De nieuwe tegenslag is behoorlijk demotiverend voor de vrijwilligers die sowieso al zware inspanningen leveren om de allerarmsten in de maatschappij te helpen. “Moeten we nu stoppen en andere mensen in de kou laten staan?”, zucht Dominique. “We hadden eventueel een nieuwe plaats in de Blauwkasteelstraat, maar dat is uiteindelijk afgesprongen. Wij willen hier zo snel mogelijk weg. We zitten hier zo afgezonderd dat mensen hier ongestoord hun ding kunnen doen. Ik heb al schrik wat ik zal aantreffen als ik hier de volgende keer aankom.” Woensdag gingen de mensen van Colsol al opnieuw op pad om voedingswaren op te halen bij warenhuizen. “Gelukkig hebben we heel veel groenten en brood gekregen van Lidl en we doen opnieuw de ronde. Maandag hadden we nog maar 50 families eten gegeven om te overleven”, licht de bezielster toe.