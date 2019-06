Westerstaketsel deze zomer weer toegankelijk, schilderen gebeurt daarna Leen Belpaeme

27 juni 2019

14u24 6 Oostende De renovatie van het Westerstaketsel wordt deze zomer onderbroken zodat het grote publiek even terug kan flaneren op de houten constructie langs de havengeul. Het staketsel is sinds 2006 een beschermd monument.

De renovatie van het staketsel is in oktober 2017 gestart. Er werden al heel wat grondige werken uitgevoerd. Elke cm² werd grondig gecontroleerd. “Op het eerste zicht zagen bepaalde onderdelen er goed uit. Tot we de planken losmaakten en de beschadiging zichtbaar werd”, zegt projectleider Hadewych Verhaeghe van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. En dat was lang niet de enige uitdaging. “Omdat het staketsel geen zware belasting aankon, hebben we lichtere werktuigen moeten inzetten. Ook het vervangen van de houten palen was niet eenvoudig. Gezien de beperkte toegelaten belasting op het staketsel, hebben we dit van op het water moeten doen via een kraan op een ponton.” De werken, die 7 miljoen euro kosten, moeten er uiteindelijk dan ook voor zorgen dat de stabiliteit kan gegarandeerd worden.

De renovatie gaat na de zomer verder. De definitieve oplevering is voorzien in 2020. “In september zullen we nog verfwerken uitvoeren. In oktober worden de laatste vloerplanken vervangen, vlak na de aanmeerplaats van de Franlis-rederij. In het najaar zullen bepaalde delen van de constructie dus tijdelijk niet toegankelijk zijn. In die periode worden ook de nieuwe armaturen op de verlichtingspalen geplaatst. De houten constructie zal voor de winter dus ook over een nieuwe verlichting beschikken. De toren met mistbel wordt in de loop van 2020 teruggeplaatst op de kop. De komende 20 jaar zijn er geen grote werken meer gepland, maar we blijven de toestand van dit beschermd monument wel van nabij opvolgen”, vertelt de projectleider nog.

Het staketsel kent een lange geschiedenis. De huidige structuur dateert van 1888-1889 en kwam er toen het voormalige Westerstaketsel meer naar het westen werd verschoven om de havengeul te verbreden. Het staketsel is met een lengte van ca. 650 meter een van de langste ter wereld uit die periode.