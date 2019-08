West-Vlaamse splitwafels van Vanheste: “Wafels bakken op artisanale wijze kan tot twee uur duren, maar we doen het graag” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Timmy Van Assche

31 augustus 2019

07u00 0 Oostende Vergeet de met crème gevulde wafels van de supermarkt. Voor de echte moet je bij brood- en banketbakkerij Vanheste zijn op de Torhoutsesteenweg 202. “Het recept voor onze splitwafels komt nog van mijn vroegere baas. We steken nog altijd veel tijd en liefde in de ambachtelijke bereidingswijze.”

Dirk Vanheste (48) en Evelynn Bloemen (48) baten al 23 jaar hun bakkerij uit. Dirk is al de derde generatie die de stiel voortzet. Zijn grootouders Jerôme en Alice en ouders Willy en Denise hadden al een bakkerij in de Gelijkheidstraat. “Toen we drie jaar zelfstandig bezig waren, besloten we de befaamde splitwafels te maken. We haalden het recept bij bakker Paul Aelter, de vroegere ‘patron’ van Dirk”, vertelt het koppel. “Willy Deschildre, voormalig slager en voortrekker van streekproducten in Oostende, maande ons aan om de erkenning aan te vragen en zo geschiedde.”

Gietijzeren wafelijzer

Maar wat zijn splitwafels nu precies? Letterlijk: wafels om te spouwen of te splitten, vanbinnen zit dan ook een lekkere vulling. Bij Vanheste gaan ze prat op twee smaken: de ovale wafeltjes met vanilleboterroom en de ronde met kirschroom. Het verschil met harde wafels zit in de gist. Die zorgt ervoor dat de wafels opblazen bij het bakken. “Eigenlijk zouden we oneindig veel variaties kunnen maken, maar we houden het bewust op deze twee soorten”, gaat het koppel verder. “Om een reeks wafels te bakken, zijn we al snel twee uur bezig: het deeg kneden, laten rijzen, bakken in een ouderwets gietijzeren wafelijzer en vullen. Maar we doen het graag, we nemen bewust onze tijd voor dit proces. In grote industriële bakkerijen wordt het productieproces geforceerd en voegen ze allerlei bewaarmiddelen aan de wafels toe. Zo werken wij dus niet. We gaan minstens twee keer per week aan het bakken. In onze koeltoonbank kunnen we de splitwafels enkele dagen bewaren. Zo hoort het ook: je moet de wafels vers opeten.”

Passie

“Sinds de wafels erkend zijn als streekproduct – zowat anderhalf jaar geleden – is de verkoop enorm gestegen. Zelfs mensen uit het binnenland wippen speciaal voor de splitwafels binnen als ze aan de kust op vakantie zijn. We maken trouwens niet alleen de wafels op artisanale wijze. Ook ons brood en boterkoeken maken we zelf. Het zijn dan ook lange werkdagen. Zo gaat Dirk op weekdagen al om 23.30 uur aan de slag tot ’s anderendaags 12 uur. Op zaterdagen slaat hij al aan het bakken om 22 uur. Bakker zijn, is een ambacht, een kunde. En wij doen ons werk met veel passie en plezier. Samen zijn we een hecht team”, besluit Evelynn.

