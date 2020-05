West-Vlaamse Milieufederatie trekt aan de alarmbel: “Meer afval in de duinen door de coronamaatregelen” Leen Belpaeme

27 mei 2020

16u22 18 Oostende De voorbije weken werd al vastgesteld dat de coronacrisis en de rust op het strand de natuur deugd deed. Nu komen ook echter enkele ongewenste effecten naar boven drijven. Zo is er meer afval in de duinen te vinden, merken zowel de Proper Strand Lopers als de Natuurpuntafdelingen aan de kust op. Ze roepen ook op om het reinigen met de hand, door mensen die de risico's goed kunnen inschatten, overal voorrang te geven, zowel in de duinen als op het strand. Hierdoor zouden de plantjes die er nu volop groeien ook meer kans krijgen om te overleven.

“Voor de uitbraak van corona lag het strand wel eens bezaaid met blikjes en flesjes, maar nu zien we héél duidelijk dat de recreanten steeds meer de duinen opzoeken”, meldden de organisaties. “En dat is een probleem”, vertelt Luc David van Natuurpunt Westkust. “Mensen genieten van de rust in die stukjes natuur en waarschijnlijk willen ze ook ontsnappen aan de controles op social distancing door de politie en stewards op de stranden.”

Recreanten laten steeds meer afval achter. “We zien zeker wel een verschuiving in de plaats waar het afval wordt achtergelaten, maar ook in het soort afval. In dezelfde periode vorig jaar haalden vrijwilligers vooral toeristenafval op van het strand terwijl we nu na de stormen vooral aanspoelsel aantreffen. Er wordt nu veel meer afval geruimd in de duinen”, zegt Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers.

Het is heel frustrerend dat we massa’s gebruikte mondmaskers en handschoenen vinden op de parkings van de warenhuizen. Kevin Pierloot

Manueel opruimen

Uit onderzoek van VLIZ, UGent en de provincie West-Vlaanderen naar de besmettingsrisico’s op het strand blijkt dat dit zwerfvuil toch niet zonder risico is. “Daarom vragen we niet alleen om meer controles te houden in de duinen, maar ook om het reinigen met de hand, door mensen die de risico’s goed kunnen inschatten, overal voorrang te geven”, zegt Pierloot. Ook op het strand is het beter om het afval manueel op te ruimen. “Door het strand op te kuisen met de machines, kuis je ook de plantjes op, samen met hun voeding uit de zee”, zegt Luc David van Natuurpunt Westkust. “Die plantjes zorgen ervoor dat het zand op het strand blijft en niet opstuift.” De machines hebben ook een ander nadeel. “Ze versnipperen het afval en laten heel kleine restfracties over op het strand”, vult Kevin Pierloot aan. Dat brengt enkele gevaren met zich mee.” We weten nog niet welk risico op besmetting ze dragen. De laatste nieuwe type blikjes deuken ook niet langer maar scheuren zeer makkelijk. Die zijn dan vlijmscherm en worden regelmatig door machines onder het zand geduwd. Dat is uiterst gevaarlijk voor zowel mens en dier. Met de Proper Strand Lopers staan we klaar om de machines naar de hangars te verwijzen en de stranden en duinen proper te maken.”

Ironisch genoeg vinden de vrijwilligers ook steeds meer mondmaskers. “Het is heel frustrerend dat we massa’s gebruikte mondmaskers en handschoenen vinden op de parkings van de warenhuizen. Je hoopt toch steeds dat mensen dat greintje zorg hebben om een ander niet te besmetten”, klinkt het verontwaardigd.