West-Vlaamse konijnen Whoppie en Floppie veroveren na het theater nu ook de woonkamer Leen Belpaeme

20 april 2020

12u10 6 Oostende Kennen jullie Whoppie en Floppie al? De West-Vlaamse konijnen zorgden al in drie musicals van Music Hall voor de vrolijke noot en nu komen ze ook met hun eigen hoorspel om kinderen tijdens deze quarantaine te entertainen. Michaël Zanders is afkomstig uit Oostende en Charline Catrysse heeft haar roots in Nieuwpoort. Ze zijn ook naast het podium goede vrienden dat straalt af op hun donzige alter ego’s.

In de musical Roodkapje werden voor het eerst twee konijnen opgenomen in het verhaal. Het werden konijnen met een West-Vlaamse tongval. Zowel kinderen als volwassenen in de Vlaamse theaters amuseren zich telkens met het duo. Dat West-Vlamingen het goed doen was al duidelijk in de muziekwereld en op televisie, maar dankzij Charline Catrysse (Whoppie) uit Nieuwpoort en Michaël Zanders (Floppie) uit Oostende veroveren ze nu ook de musicalwereld. “Toen ik auditie deed voor de musical Roodkapje heb dat gedaan in het West-Vlaams. Ik wilde het ‘Cafmeyer West-Vlaams' proberen en dat sloeg wel aan. Oorspronkelijk zou ik een duo vormen met iemand anders, maar die haakte af. Ze zochten dus nog iemand die bij mij paste. Op een feestje voor mijn 30ste verjaardag zag ik Michaël staan en ik wist gewoon dat hij perfect zou zijn voor de rol. Zo zijn Whoppie en Floppie geboren”, blikt Charline terug. Het duo sloeg aan bij het publiek en na Roodkapje mochten de konijnen ook terugkeren in het verhaal van Hans en Grietje en de Prinses en de toverspiegel. Ze zijn ondertussen uitgegroeid tot echte publiekslievelingen. “We mochten telkens terugkomen, we merkten zelf ook dat het gewoon klikte”, zegt Michaël.

Vrienden

Die klik is ook voelbaar naast het podium. “We zien direct in elkaars ogen wat de ander gaat doen. Het is enorm leuk om het podium te delen met je beste vriend. Als we dingen verzinnen liggen we soms zelf een halfuur plat van het lachen. De cast wordt soms onnozel van ons tijdens de repetities, maar dan in een positieve zin. Het zorgt wel voor een leuke vibe in de groep”, vertelt Charline. Het script past het duo zelf aan naar het West-Vlaams. “Als we de tekst krijgen dan zorgen wij voor de ‘verwest-vlaamsing’ in samenspraak met de productie uiteraard. Het is natuurlijk niet helemaal plat dialect, want in Antwerpen moeten ze ook begrijpen wat we zeggen. We spreken een beetje zoals een West-Vlaming die Nederlands probeert te praten maar er niet helemaal in slaagt. Het zijn daardoor ook volkse figuren waar kinderen zich mee kunnen identificeren. Dat is ook de kracht van Whoppie en Floppie, dat ze heel herkenbaar zijn. Whoppie is klein en rond en Floppie lang en mager. Ze zijn soms ook onhandig en ze kibbelen. Dat spreekt kinderen aan.” De twee West-Vlamingen zijn ondertussen uitgeweken naar Antwerpen en Oost-Vlaanderen, maar West-Vlaanderen blijft er toch in zitten. “Veel mensen weten wel dat ik van Oostende afkomstig ben, maar omdat ik Nederlands praat of soms zelfs wat Antwerps staan ze er niet bij stil dat ik ook West-Vlaams spreek”, lacht Michaël.

Ook Charline laat haar roots niet los. “Ik blijf West-Vlaamse. Oost-Vlaanderen is gemakkelijker om overal naartoe te gaan in deze job, maar ik ben een zeemens. Als ik naar Nieuwpoort rij en ik kom aan de afslag dan voelt het als thuiskomen. Het West-Vlaams is ook gewoon tof. Vroeger was alles in het Antwerps op televisie en dat is ook ok, maar West-Vlaams heeft ook iets lekkers.”

Coronaproof

Na de musicals hebben Michaël en Charline nu op eigen initiatief een hoorspel gelanceerd onder de hoede van Music Hall. Het idee kwam spontaan bij het duo op. “We horen elkaar veel via Facetime. Onze partners worden er soms zot van en vragen dat we naar een andere ruimte gaan omdat we zo hard lachen. Zo is ook het idee ontstaan om iets leuk te maken voor kinderen. Eerst wilden we een leuke boodschap inspreken, maar we zijn uiteindelijk voor een hoorspel gegaan voor kinderen die thuis zitten. We wilden het ook verantwoord doen vanuit ons eigen konijnenhok. Dat was niet altijd even gemakkelijk. We moesten een plaats in huis zoeken waar de klank goed zat.” Michaël of Floppie schreef de verhalen. “Als ik aan het typen ben hoor ik ze al babbelen tegen elkaar. We lezen het dan eens samen door. Dat gaat behoorlijk vlot omdat we al zo ingespeeld zijn op elkaar.” De respons is ondertussen groot. “We krijgen veel reacties van mensen die meelachen met hun kinderen. Het is een leuke aanvulling voor kinderen om deze periode te vullen. Het is eens iets anders dan televisie of de ipad. Voor ons is het leuk om nu af en toe een aflevering op te nemen afhankelijk van hoe lang deze periode duurt. Er zijn nu twee afleveringen. Onze sector heeft het sowieso heel zwaar. We moesten als eerste sluiten en we zullen als laatste terug opstarten”, zegt Charline nog.

Je kan de hoorspelen beluisteren via Spotify of Anchor. Whoppie en Floppie hebben ondertussen hun eigen website en je kan hier ook kleurplaten en filmpjes vinden. Je kan de konijnen hieronder nog even aan het aan werk zien tijdens de musical De Prinses en de Toverspiegel