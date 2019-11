Werkstraf voor messteek tijdens snijden van fruit Mathias Mariën

04 november 2019

15u43 0 Oostende De Brugse correctionele rechtbank heeft een 38-jarige Oostendenaar veroordeeld tot 100 uur werkstraf voor een steekpartij tijdens het snijden van fruit. Het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevorderd voor poging tot doodslag, maar daar was volgens de rechters geen sprake van.

Nizar M. (38) uit Oostende en het slachtoffer leerden elkaar enige tijd terug kennen als collega’s. Volgens de verdediging kwamen ze elkaar op 5 januari vorig jaar toevallig tegen. “Ze trokken naar het appartement van het slachtoffer en dronken daar drie glazen wijn”, pleitte advocate Mieke Byttebier. “Het slachtoffer wilde uitgaan en mijn cliënt stemde uiteindelijk toe om mee te gaan.” M. ging met zijn ex-werkmakker op café, maar werd daar naar eigen zeggen ziek. Hij zou daarop beslist hebben om huiswaarts te keren. “Mijn cliënt had overgegeven en keerde terug naar zijn appartement. Plots stond het slachtoffer voor zijn deur. Hij was razend, omdat hij z’n e-sigaret was vergeten.” Nizar M. verklaarde dat hij een kaki, een banaan en wat druiven aan het snijden was met een fileermes, toen het slachtoffer hem plots langs achteren vastgreep. In de daaropvolgende schermutseling zou hij de man in z’n hals geraakt hebben met het mes. Van een gerichte steek was volgens de verdediging geen sprake. De rechtbank oordeelde dat van een oogmerk tot doden inderdaad geen sprake was. Voor opzettelijke slagen en verwondingen kreeg M. 100 uur werkstraf opgelegd. Als hij die straf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog 20 maanden cel boven het hoofd.