Werkstraf voor man die verloofde ziet overhoop gereden worden en bestuurster enkele klappen gaf Siebe De Voogt

23 mei 2019

13u45 0 Oostende Een 28-jarige man uit Molenbeek heeft in de Brugse rechtbank een werkstraf van 50 uren gekregen. Tiago L. werd anderhalf jaar geleden samen met z’n verloofde in Oostende aangereden door een bestuurster en gaf de vrouw enkele vuistslagen.

Het zware ongeval vond op 15 oktober 2017 plaats in de Euphrosina Beernaertstraat in Oostende. Tiago L. en zijn verloofde staken die dag de straat over, maar werden aangereden door een wagen. De bestuurster bleef in shock zitten en werd plots aangevallen door de Brusselaar. Volgens een getuige trok hij het portier van de vrouw open en gaf haar drie vuistslagen. “Mijn cliënt dacht dat z’n vriendin dood was, want ze bewoog niet meer”, pleitte zijn advocate Judith Demeyer in de Brugse rechtbank. “Omdat de bestuurster bleef zitten, sloeg hij volledig in paniek. Vuistslagen heeft hij niet uitgedeeld. Het ging enkel om wat duwtjes tegen haar arm.” Het openbaar ministerie vorderde voor L. een werkstraf van 75 uren, maar de rechter beperkte die donderdagmorgen tot 50 uren. De verloofde van de man was er na de aanrijding erg aan toe. Ze liep onder meer een gebroken scheenbeen op en moest in het AZ Damiaan met spoed geopereerd worden. De vrouw was uiteindelijk vier maanden arbeidsongeschikt.