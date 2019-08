Werkloosheid daalt in Oostende onder tien procent. Al 511 werkzoekenden aan het werk via Oostende@work Leen Belpaeme

12 augustus 2019

18u14 0 Oostende De werkloosheid is voor het eerst sinds 2008 terug onder 10 procent gedaald in Oostende. Volgens de stad heeft dat ondermeer te maken met de goede resultaten van het tewerkstellingsproject binnen het Economisch Huis.

Sinds het najaar van 2016 werden al 1143 tewerkstellingstrajecten opgestart binnen het Economisch Huis. Daarvan waren er 850 trajecten richting werk en 293 voor een rijbewijs. Van het totale aantal begeleidingstrajecten specifiek om werk te vinden werden er 511 succesvol afgesloten. Die mensen hebben een stabiele job gevonden. 60 procent is aan het werk in Oostende en 40 procent in de regio. Het project wordt ondersteund met Europese middelen. Momenteel werd opnieuw een dossier ingediend om middelen te ontvangen. Tot nog toe ging het uitsluitend om werkzoekenden met een allochtone achtergrond. Ze kregen dan ook specifiek lessen Nederlands tijdens de voormiddag en ’s middags krijgen ze ondermeer coaching om te solliciteren. Het Economisch Huis heeft hiervoor een extra pand in de Hendrik Serruyslaan. In de toekomst zou de stad graag de doelgroep uitbreiden. “We willen ook andere doelgroepen die het moeilijk hebben in de arbeidsmarkt bereiken met dit project”, zegt schepen Charlotte Verkeyn. Een van de sleutels voor het succes ligt volgens het Economisch Huis in het multidisciplinair team. “We werken met een team van zes mensen waaronder logopedisten, economisten, psychologen en pedagogen. We werken vooral oplossingsgericht om iedereen zo gericht mogelijk te ondersteunen”, licht jobmarketeer Jan Polley toe.