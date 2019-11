Werkloos na vijf jaar in de bakkerij... tot Rita (62) ’m zelf overneemt Leen Belpaeme

30 november 2019

17u52 10 Oostende Voor heel wat klanten was het zaterdagmorgen een leuk weerzien met Rita Van Bogaert in de bakkerij Stutjes & Teusjes. Fijnbakkerij Lieven sloot in februari de deuren omdat er niet genoeg personeel was. Rita werd werkloos na vijf jaar in de bakkerij gewerkt te hebben. Omdat ze nog altijd geen werk gevonden had besloot om zelf het heft in handen te nemen. “Ik was het beu om telkens te solliciteren en te voelen dat ze mij te oud vonden. Hier heb ik weer sociaal contact.”

Niet alleen Rita glunderde achter haar toonbank, ook heel wat klanten waren duidelijk opgelucht dat het brood van fijnbakkerij Lieven en hun vertrouwde verkoopster opnieuw achter de toonbank staan. “Ik was al enkele maanden werkloos en ik had al enkele sollicitaties gedaan. Ik ben 62 jaar en ik kreeg heel wat vragen over mijn leeftijd. Bij de laatste sollicitatie in een winkelketen merkte ik ook dat je totaal geen sociaal contact had met de klanten omdat er gewoon geen tijd voor is. Er kwam toen ook een bericht op facebook dat er gedurende een week geen bakkerij open was op de vuurtorenwijk. Dat gaf de doorslag om een mail te sturen naar mijn voormalige werkgever”, blikt Rita terug.

Thuiskomen

Een beslissing die ze zich duidelijk niet beklaagd. “Ik ben blij dat ik hier terug ben. Het voelt als thuiskomen. Ik ben elke dag open, behalve vrijdag, van 6.30 tot 14 uur en in het weekend helpt mijn man Rudy mee in de zaak. Ik vind het alweer heerlijk om eens te praten met de mensen.”

Rita huurt het pand van haar voormalige werkgever en ze neemt ook het brood en de patisserie af bij de fijnbakkerij. “Ik verkoop dezelfde producten als vroeger, maar heb ook wat uitgebreid met warme snacks en Turks brood. Daar was redelijk wat vraag naar.”

Evelien Markey van Fijnbakkerij Lieven was heel blij met het initiatief van Rita. “Toen ik een mail kreeg van Rita om het pand te huren heb ik geen seconde getwijfeld. Ons doel is om meer te werken met zelfstandige mensen. Ze zijn heel gedreven en ze weten wat hun klanten willen. We hebben zelf nog vijf eigen winkels en we leveren producten aan een tiental bakkerijen in West-Vlaanderen. Voor ons is dat een meerwaarde omdat ik niet overal kan zijn om alles in goede banen te leiden. Je ziet ook dat de klanten blij zijn om Rita terug te zien. Gisteren was er zelfs een buurtbewoner die even stopte om te zeggen dat hij nog maar één nacht moest slapen voor het zover was. Dat is toch de beste voldoening die je kan krijgen?”