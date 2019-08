Werken Warmtenet gaan verder in Zandvoordestraat Leen Belpaeme

18 augustus 2019

10u31 0 Oostende De Zandvoordestraat wordt de komende weken volledig afgesloten voor de verdere uitbouw van het warmtenet in Oostende. Er zijn werken bezig tussen de IJslandstraat en de Stationstraat en vanaf maandag 19 augustus is er geen doorgaand verkeer mogelijk.

Als gevolg van de werken aan het Warmtenet in de Zandvoordestraat tussen de IJslandstraat en de Stationsstraat werd tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting Zandvoorde en voor het verkeer in de richting van de Konterdam via de Amandinestraat en de IJslandstraat. Vanaf maandag 19 augustus wordt in de werkzone een doorsteek gemaakt over de Zandvoordestraat, waardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn in beide richtingen. Plaatselijk verkeer tot aan de werkzone blijft mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de IJslandstraat, Amandinestraat en Stationsstraat. Fietsers kunnen wel via de Zandvoordestraat blijven rijden en moeten deze omleiding niet volgen. De duur van de werkzaamheden wordt geraamd op ongeveer twee weken. De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd.