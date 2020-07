Werken in Zandvoordestraat lopen vertraging op door coronacrisis, en nu is er ook nog een stuk kruispunt verzakt Timmy Van Assche

12 juli 2020

11u40 0 Oostende De werken voor de heraanleg van de fietspaden in de Zandvoordestraat is nog steeds volop aan de gang. Ze liepen vertraging op door de coronacrisis. Daarenboven is er ook schade vastgesteld aan het kruispunt waar de A10, Zandvoordestraat en Stationstraat samenkomen.

De werken hadden eigenlijk voor de start van het bouwverlof op 17 juli voorbij moeten zijn. Maar dat was buiten corona gerekend. Ondanks de crisis bleef de aannemer verder werken met een beperkte bezetting. Het was echter langer wachten op bouwmaterialen en onderaannemers, die tijdens de coronacrisis niet allemaal aan de slag bleven. Komende week wordt nog zoveel mogelijk werken afgerond tot aan het bedrijf Mainfreight Logistic Services in Zandvoordestraat 405. Streefdoel is om het fietspad af te werken tot en met de toplaag in asfalt en ook de inritten, trottoirs, bushaltes en groenzones in te richten.

Verzakking

Komt daar nog eens bij dat om een onbekende reden een verzakking is opgetreden op het kruispunt van de Zandvoordestraat, de Stationstraat en de op- en afrit van en naar de snelweg A10. Maandag 13 juli wordt de rijweg dan ook plaatselijk opgebroken. De verkeerslichten op het kruispunt blijven werken en verkeer blijft mogelijk in alle richtingen, maar zal wel over versmalde rijbanen moeten. Zonder bijkomende schade is het kruispunt weer volledig vrij tegen het einde van de week.

Planning na bouwverlof

Vanaf 10 augustus start het verdere opbreken van het fietspad vanaf de Zandvoordestraat 405 tot aan de woningen ter hoogte van de Zandvoordestraat 379. Het resterende gedeelte van het fietspad wordt dan aangelegd met bijhorende werken voor de aanleg van trottoirs en parkeerstroken. Ook de oversteekplaatsen voor fietsers worden op de rijweg aangebracht. Ter hoogte van het kruispunt met de Klokhofstraat – aan de zijde van verbrandingsoven – wordt de weg uitgebroken en heraangelegd. Tegen eind oktober moeten de werken voltooid zijn.