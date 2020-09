Werken gestart om zwakke plekken in zeewering Oostende aan te pakken Leen Belpaeme

03 september 2020

17u51 0 Oostende In Oostende wordt in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) vanaf deze maand op twee plaatsen gewerkt aan de bescherming van de stad tegen stormen. De omgeving van het Zeeheldenplein en Mariakerke vormen op dit moment nog een zwakke schakel in de zeewering van de stad. Er worden daarom stormmuren aangelegd. Aan het Zeeheldenplein komt een mobiele kering en in Mariakerke wordt de stormmuur verwerkt in een zitbank. Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I-Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat aan te pakken.

Stormvloeden vormen één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio. Alle overstromingsrisico’s werden vastgelegd in het Masterplan Kustveiligheid. Voor elke risicozone werden maatregelen en alternatieven bestudeerd. Al deze maatregelen moeten de kustveiligheid garanderen tot 2050. Er wordt daarbij uitgegaan van een verwachte zeespiegelstijging van 30 cm. Een van de zwakke plekken ligt tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai. Er zal daarom een mobiele kering en een stuk vaste stormmuur gebouwd worden. In geval van storm kan deze dichtgezet worden. In normale omstandigheden is er van deze mobiele stormmuur dus weinig te zien. Stad Oostende zal van de gelegenheid gebruik maken om de Albert I-Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien. Zowel de riolering als het wegdek wordt daarbij vernieuwd.

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn eerder dit jaar al uitgevoerd. Nu is ook de bouw van de stormmuur gestart. De werken zullen in twee aaneensluitende fasen uitgevoerd worden. In de eerste fase wordt het gedeelte vanaf het Westerstaketsel tot aan de Hofstraat afgewerkt en vanaf het voorjaar van 2021 tot 30 juni 2021 het gedeelte tussen van de Hofstraat en Boekareststraat. Voor de omwonenden van deze zone wordt een bewonersvergadering georganiseerd op dinsdag 8 september om 20 uur in Kursaal Oostende. Inschrijven is verplicht.

Mariakerke

Ook in Mariakerke wordt verder gebouwd aan de beschermingsgordel. Hoewel een hoger en breder strand hier de hoofdbescherming vormt, is de kans dat er bij stormvloed water over de zeedijk komt nog steeds groot. Tussen het Strandplein en de Henegouwenstraat en tussen de Diksmuidestraat en de Albertushelling zal een muurtje gebouwd worden van ongeveer veertig centimeter hoog. De muur zal een scheiding vormen tussen de rijweg en de zeedijk en zal ook als zitbank dienen. Ter hoogte van de zijstraten zal de muur iets hoger zijn en een glazen windscherm krijgen. De muur zal uit beton bestaan en krijgt een architecturale afwerking. Er komen zes openingen in de muur, zodat de zeedijk steeds toegankelijk blijft. Bij voorspelde stormvloed kunnen deze openingen dichtgemaakt worden met mobiele rolpoorten. Die poorten zitten bij normale omstandigheden weggewerkt in de betonnen muur. Er komen ook nog fietsrekken, vuilnisbakken en een drinkfontein op de zeedijk.

De werken starten in september en zullen zo’n acht maanden duren. De aannemer werkt telkens van zijstraat tot zijstraat. Verkeer op de rijweg zal steeds mogelijk blijven. In de zone waar gewerkt wordt, zal je tijdelijk niet mogen parkeren. Er wordt steeds gewerkt vanop de wandeldijk. Voor de omwonenden van deze zone (tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat) wordt een bewonersvergadering georganiseerd op dinsdag 8 september om 18.30 uur in Kursaal Oostende. Inschrijven is verplicht.

In Raversijde ten slotte, wordt in de nabije toekomst een duin als dijk gerealiseerd. Dit duinenlandschap zal niet enkel bescherming bieden tegen stormvloed. Het zal ook verhinderen dat er bij storm zand op de tramsporen en de kustbaan terechtkomt. Voor de verdere maatregelen in de achterhaven van Oostende en rond het Montgommerydok worden momenteel nog studies uitgevoerd.