Werken aan Warmtenet zorgen voor langere rijtijd Leen Belpaeme

07 september 2019

11u00 18 Oostende Wie zondag tussen Oostende en Bredene moet rijden, moet rekening houden met een extra rijtijd van zeker 15 minuten in beide richtingen. Voor werken aan het warmtenet is de Ringlaan volledig afgesloten.

Er wordt momenteel een leidingenbrug aangelegd ter hoogte van de tunnel over de Ringlaan. Hiervoor zijn zowel het Van Glabbekeplein als de tunnels voor alle voertuigen afgesloten. De werken zullen tot ten laatste 18 uur duren, maar zijn waarschijnlijk al vroeger klaar. Tot dan moet je rekening houden met een omleiding via de Prins Albertlaan, Oudenburgsesteenweg, Stationsstraat en de A10. Er is redelijk wat hinder, maar die zal gelukkig niet lang duren. Voor de fietsers duurt de omleiding langer, zij moeten nog enkele weken omrijden via de Slijkensesteenweg.