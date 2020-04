Werken aan Oostendse havengeul gaan volop door Leen Belpaeme

08 april 2020

10u29 4 Oostende Ondanks de geldende coronamaatregelen wordt er goed doorgewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. De havengeul wordt er verbreed om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven.

Sinds mei 2019 wordt in opdracht van de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gewerkt aan de Halve Maandijk in Oostende. Om grotere schepen toegang te geven tot de Oostendse haven wordt de toegangsgeul verbreed van 85 naar 125 meter ter hoogte van de Halve Maan-site. Achteraan, ter hoogte van de ingang Visserijsluis, wordt de geul verbreed tot 145 meter. Na de verbreding zal de haven toegankelijk zijn voor schepen tot 200 meter zoals grotere jumbo ferry’s, cruiseschepen, vrachtschepen en installatieschepen voor windmolens.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe oeververdediging in het noordelijke deel. De nieuwe glooiing van de geul is ondertussen al goed zichtbaar. De aannemer is van op land bezig met de aanleg van het nieuw talud langs de vaargeul. Alle grond tussen het nieuw talud en havengeul wordt daarvoor gefaseerd verwijderd, onder laag water. De eerste zinkstukken werden ondertussen geplaatst. Hierna worden de berm en de deklaag van het nieuw talud geplaatst. Daarna wordt de hoek van de nieuwe Halve Maan aangelegd.

Beschermen tegen overstromingen en de economie versterken

De verbreding van de havengeul maakt deel uit van het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende, ook het ‘openbare werken’ of OW-plan genoemd. Dat plan heeft als doel om Oostende te beschermen tegen overstromingen en wil tegelijk de economische positie van de haven versterken. De werken zijn in mei 2019 gestart en zullen een kleine twee jaar duren. De totale kostprijs bedraagt 22.670.000 euro.