Wereldspeler in boogschietmateriaal verhuist van Blankenberge naar Oostende Leen Belpaeme

24 augustus 2020

15u24 1 Oostende SSA Archery bouwt een nieuw distributiecentrum aan de John Cordierlaan op het bedrijventerrein Plassendale III in Zandvoorde. Op termijn zorgt het bedrijf voor een bijkomende directe tewerkstelling van 10 mensen in Oostende.

Met ruim 60 jaar ervaring op de teller is SSA Archery geëvolueerd van een groothandel in sportartikelen tot een toonaangevende wereldspeler in de distributie van boogschietmateriaal en allerhande toebehoren. Deze goederen komen vanuit landen over de hele wereld en worden momenteel nog vanuit het distributiecentrum in Blankenberge opnieuw wereldwijd verdeeld. De vader van zaakvoerder Gerald Staelens startte als een fietshandel in de jaren 40. Later werd het een sportwinkel, maar uiteindelijk ging het bedrijf zich specialiseren in boogschieten. Vandaag wordt SSA Archery vertegenwoordigd door de tweede en derde generatie: Gerald en zonen Axel en Walter Staelens. “Vandaag zijn we al actief in meer dan 65 landen met ruim 30.000 actieve referenties. We focussen hoofdzakelijk op boogschieten als Olympische sport: goed voor zo’n 28 miljoen euro omzet, die tevens een sterke groei kent de laatste jaren. Zo is onze vestiging in Blankenberge te klein geworden. We zijn de voorbije jaren al drie keer uitgebreid, maar nu gaat dat niet meer op onze huidige site”, zegt Gerald Staelens. “Een nieuw distributiecentrum is een logische stap in onze groeistrategie. Zo willen we onze klanten nog beter en vlotter kunnen bedienen in de toekomst, maar ook voor onze 35 werknemers willen we een aangename werkplaats creëren met de nodige moderne faciliteiten.” Het logistieke gebouw zelf zal 6.000 m² groot zijn met 5,6 kilometer aan palletstellingen en 5.000 palletplaatsen, alsook 6 voorraadliften met meer dan 22.500 liftplaatsen.

Stad Oostende zet met het Economisch Huis sterk in op het aantrekken van groeibedrijven, zodat er extra tewerkstelling wordt gecreëerd in de Oostendse regio. “WVI werkt als ontwikkelaar en beheerder van bedrijventerreinen mee aan de economische uitbouw van de stad”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “De bedrijventerreinen in Oostende beschikken over grote troeven”, zegt ook Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen. “Denk maar aan de strategische ligging vlakbij de autostrade, de haven en de aanwezigheid van de luchthaven Oostende-Brugge. Met de komst van SSA Archery kunnen we in Oostende opnieuw een bedrijf verwelkomen dat van deze troeven gebruik zal kunnen maken en zal kunnen bijdragen aan onze lokale economie.”