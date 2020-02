Wendy Van Wanten viert 60ste verjaardag Leen Belpaeme

07 februari 2020

19u56 0 Oostende Iris Vandekerckhove, bij het grote publiek beter bekend als Wendy Van Wanten vierde donderdag haar 60ste verjaardag. Ze trad de ganse week op met oa Jan Van Dyke en Sven De Ridder in de Kaasboerin in Mol maar zakte op vrijdag naar Oostende af om een stuk taart te eten samen met zus Annie.

Een dag na haar verjaardag krijgt Wendy Van Wanten heel wat gelukwensen in het Thermae Palace Hotel. “Ik word er bijna beschaamd van”, zegt de zangeres met Oostendse roots. “We hebben donderdag al goed gevierd. Ik werd in de pauze in de bloemetjes gezet en we hebben nog gevierd met de andere artiesten. Het wordt sowieso een feestjaar met op 29 februari een optreden in het Kursaal. Er komen heel wat vrienden langs om op te treden, maar er zullen ook voor mij verrassingen zitten in de 3 uur durende show”, vertelt Wendy. In het Thermae Palace Hotel werd ze verrast op nog een stukje taart samen met haar zus Annie. “Het is een gewoonte om samen een stuk taart te eten voor mijn verjaardag. Mijn zus is 12 jaar ouder en ze vertelde net nog hoe ze zich goed herinnerde wat ze aan het doen was toen ze haar vertelden dat Irisje geboren was.” Wendy van Wanten woont dan wel al lang niet meer in Oostende, ze blijft de stad koesteren. “En de mensen hier zijn mij ook nog genegen. Het is dan ook leuk om hier op het podium te staan eind februari. Ik mag dit jaar ook de Paulusfeesten afsluiten, daar kijk ik wel naar uit.” De zangeres kreeg tenslotte nog een leuke verrassing van chocolatier Olivier Willems.