Wellingtonrenbaan vormt opnieuw het decor voor Europees kampioenschap voetbal op groot scherm Timmy Van Assche

17 januari 2020

12u50 10 Oostende Wie de Rode Duivels van dichtbij wil volgen op het nakende EK voetbal, kan weer afzakken naar de Wellingtonrenbaan in Oostende. Organisator Eventor poot er opnieuw 24 schermen neer, waaronder een joekel van maar liefst 84 vierkante meter.

De Wellington was eerder al de locatie voor een voetbaldorp tijdens de wereldkampioenschappen in Brazilië en Rusland, en het Europees voetbalkampioenschap in Frankrijk. Logisch dus dat ook het volgende EK in de hippodroom wordt uitgezonden. “We houden vast aan het concept van de voorbije edities. We mochten al heel wat positieve reacties ontvangen en het publiek weet dat we hier een leuk feestje kunnen bouwen”, zegt Olivier Orlans van organisator Eventor. “De komende weken worden de laatste details ingevuld. Ik kan wel al meegeven dat we opnieuw 24 schermen in de renbaan zullen plaatsen. Daarbij is ook ons groot scherm van maar liefst 84 vierkante meter weer van de partij. We presenteren ook VIP- en barbecueformules en sluiten elke voetbalmatch af met een optreden of dj-set. Nu al hebben dj’s DiMaro en Pat Krimson bevestigd.”

In het EK-dorp worden alle matchen van Lukaku, De Bruyne, Hazard en co vertoond. Tijdens het WK van 2018 daagden er in totaal zowat 60.000 bezoekers op. De toegang tot het evenement bedraagt, net als tijdens de voorbije tornooien, vijf euro. Meer informatie kan je terugvinden op de site www.ekinoostende.be, al zijn nog niet alle details bekend. Voor de volledigheid: België speelt op zaterdag 13 juni om 21 uur tegen Rusland, op donderdag 18 juni om 18 uur tegen Denemarken en op maandag 22 juni om 21 uur tegen Finland.

