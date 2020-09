Wellington Golf boomt sinds einde van de lockdown: “De sport is dan ook bijzonder coronaproof” Leen Belpaeme

12u30 0 Oostende Sinds het einde van de lockdown kent Wellington Golf in Oostende haar drukste periode sinds de opstart in 2004. De golfsport is dan ook bijzonder ‘coronaproof’. Zaterdag vindt er ook een Start To Golf-dag plaats.

De interesse in de sport is de jongste maanden alleen nog maar verder toegenomen, en daar zit corona ongetwijfeld voor iets tussen. Er is geen fysiek contact nodig met andere spelers, alles vindt plaats in de buitenlucht, op een erg groot terrein van meer dan 25 hectare waar golfspelers elkaar niet hoeven te kruisen.

750 leden

Wellington Golf brak sinds de heropstart begin mei al haar records met ondertussen 750 leden. “Nooit hadden we meer leden, nooit speelden de eigen leden zoveel rondes en nooit waren er zoveel bezoekers uit andere clubs. In augustus alleen al volgden liefst 54 potentiële golfers een maandcursus Start to Golf, verdeeld over 6 groepen”, zegt voorzitter Xavier Desimpel. Wellington Golf wil laagdrempelig zijn voor nieuwe leden en zo een zo breed mogelijk publiek bereiken. “We doen dat met maandelijkse starterscursussen, geen instapkosten, en relatief lage lidgelden, gecombineerd met een lage ‘fee’ per ronde.”

Drie golfprofessionals

De Start to Golf-cursussen zijn enorm populair. “Met deze cursus krijgen beginnende golfers gedurende een maand, met een groep van maximaal 10 personen, vier keer les van een professionele leraar. Gedurende de volledige maand kan je dan ook komen oefenen op de driving range, en het materiaal van de club gebruiken. Sinds juni is naast Tim Jacob en Fabien Vandamme een derde golfprofessional actief op Wellington, Karel Vereecke, om het lesaanbod nog verder te verruimen en nog meer beginnende golfers toe te laten”, aldus Desimpel.

Op zaterdag 12 september organiseert Wellington Golf Oostende een Start To Golf-dag. Iedereen is dan welkom om een gratis initiatie te volgen. Reserveren kan in het onthaal op de club, telefonisch (059/32.08.34) of per mail (info@wellingtongolf.be).