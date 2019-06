Welkom op ‘Het Nieuwe Strand’: rookvrij, met emoji-verdwaalpalen en opgeruimd samen met Proper Strand Lopers Timmy Van Assche

19 juni 2019

17u36 0 Oostende Het Nieuwe Strand. Zo heet de strandzone die het stadsbestuur en Toerisme Oostende afbakent tussen beach bars Polé Polé en Bondi Beach. Het stuk strand wordt rookvrij, afval wordt er gescheiden ingezameld, verdwaalpalen krijgen een emoji en er komt een intensieve samenwerking met de Proper Strand Lopers.

Het Nieuwe Strand ligt tussen de Vlaanderen- en Hertstraat. “In deze testzone willen we nieuwe ideeën en projecten rond ecologie, veiligheid en gezondheid uitproberen.”, vertellen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepenen Björn Anseeuw (N-VA) en Silke Beirens (Groen). “Als de grootste stad aan de kust willen we onze rol als pionier vervullen en een stapje verder gaan.”

Niet beboet

Het stuk strand wordt rookvrij in juli en augustus. “Er komen infoborden bij het betreden van de strandzone die mensen zullen vragen om niet te roken. Let wel: de rookvrije zone start pas tien meter na de strandcabines. We willen sensibiliseren en communiceren, niet verbieden of beboeten. Wie tóch ostentatief een sigaret opsteekt in de strandzone, zal worden aangesproken door leden van ons ‘Beach Team’. Pas wanneer er keet wordt geschopt - maar ik vermoed niet dat dit zal gebeuren - kunnen de ordediensten tussenbeide komen.”

Op verschillende plaatsen op het strand komen peukenbakken. “Het zomaar weggooien van een peuk staat gelijk aan sluikstorten en kan beboet worden", merkt schepen Anseeuw op.

Emoji-verdwaalpalen

Een tweede initiatief op Het Nieuwe Strand zijn nieuwe verdwaalpalen. “De oriëntatiepunten zullen een hedendaagse toets krijgen door ze aan te passen aan de leefwereld van kinderen. De palen krijgen een smiley, hartje en lachend kakje”, zegt Tommelein nog. Eind juni verschijnen de drie palen op het strand.

#STRANDHELDEN

De dienst openbaar domein en de organisatie Proper Strand Lopers zullen intensief samenwerken voor het opruimen van het strand. Elke avond worden er opruimsessies gehouden van 19 tot 20 uur. Wie mee komt helpen, krijgt een attentie. “Onze mensen van de dienst openbaar domein leveren fantastisch werk om het strand elke ochtend voor dag en dauw op te ruimen”, zegt Anseeuw. “Net als de Proper Strand Lopers zijn ze echte #STRANDHELDEN. Je zal onze mensen herkennen met het gelijknamige T-shirt.”

Opvallend: PMD, restafval en papier en karton worden gescheiden ingezameld en opgehaald. Daarvoor komen er extra vuilbakken op het strand.

Drinkwaterkraan en Dopper

In de strandzone komt ook een drankfontein om mensen aan te sporen voldoende water te drinken. Om dit actiepunt kracht bij te zetten, lanceren het bedrijf Dopper en de stad een exclusieve waterfles die kunstenaar Herr Seele heeft vormgegeven met een leuk kunststukje. De fles is te koop bij Toerisme Oostende, winkels en de beach bars voor 17,5 euro.