Weinig mondmaskers op de zeedijk ondanks sterke aanbeveling Leen Belpaeme

23 juli 2020

In de Oostendse winkelstraten is het dragen van mondmasker sinds woensdag verplicht en dat werd vandaag ook goed opgevolgd . Op de zeedijk werd het niet verplicht omdat daar meer ruimte is om afstand te houden, maar het wordt sterk aanbevolen. Ondanks de grote borden lijkt echter slechts een kleine minderheid die raad ook op te volgen. Nieuwpoort en Blankenberge hebben ondertussen wel al de mondmaskers verplicht op de zeedijk

Hier en daar zie je mensen met een mondmasker wandelen op de zeedijk, maar het blijft een klein deel. Wat opvalt is dat er inderdaad genoeg ruimte is om te wandelen en afstand te houden, al kan dat heel snel veranderen en merk je dat er soms plots toch heel wat mensen heel dicht langs je passeren. Daarom ook dat Christel Baelus en Wilke Melis uit Retie hun mondmasker wel op hebben. “Ik werk als ambulancier en ik wil maandag nog altijd gezond zijn om weer aan het werk te gaan”, vertelt Christel. “Het zal binnenkort toch verplicht worden, waarom het dan nu niet al aandoen.

“Ik heb veel dingen gezien die erg zijn, gezonde mensen die op drie dagen tijd enorm ziek worden en zo meer”, gaat Christel verder. “Ik wil dat zelf niet meemaken. Mensen hebben het zelf in de hand. Wij dragen daarom een mondmasker en wassen heel vaak onze handen.” Ze zijn drie dagen op vakantie in Oostende. “Voor mij mag het zeker verplicht worden om een mondmasker te dragen. Mensen lopen hier allemaal door elkaar, terwijl er in de winkelstraten tenminste nog een looprichting is. Het mondmasker aandoen is wel even wennen, maar het gaat prima. Ik voel me zeker veiliger met het masker aan en het stoort niet tijdens de wandeling”, vertelt ook Wilke.

Zeedijk

Dat het went bewijzen ook Bente (17) en Jari (19) uit Limburg. Zij hebben een mondmasker aan als ze via de Westhelling naar de zeedijk wandelen. Als we vragen waarom ze een mondmasker dragen, antwoordt Jari dat hij eigenlijk al vergeten was dat hij een mondmasker op had. “We hebben het eigenlijk gewoon nog niet afgedaan sinds we uit de winkelstraat komen”, bekent de 19-jarige Jari. “Daar is het verplicht, maar het went dus wel best om het te dragen. Ik zal het zeker aanhouden als het te druk is op de zeedijk. Ik voel me ook meer op mijn gemak als mensen een mondmasker aan hebben, het mag dus ook hier verplicht worden voor ons”, zeggen Bente en Jari.