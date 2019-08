Weer of geen weer, Oostendenaren genieten met volle teugen van start Paulusfeesten Redactie

12 augustus 2019

20u16 0 Oostende De Paulusfeesten zijn eraan begonnen. Het weer viel wat somber uit, maar de zon deed bij de start toch haar best om even langs te komen. Ondertussen begonnen de eerste bezoekers toe te stromen voor onder meer SevZero, die op het grote podium de spits mocht afbijten.

De eerste toeschouwers genoten maandagavond van de openingsavond op de Paulusfeesten, ondertussen maakten ook de vrijwilligers zich klaar om zeven dagen alles te geven. Vrijwilliger Danny Drooghenbroodt is tijdens de feesten vijf dagen te vinden in tap 4. “De beste tap van het plein”, blinkt de Oostendenaar. “Het is nu het derde jaar dat ik meehelp. Ik kwam voordien al jaren naar het Paulusplein, nu zie ik het eens vanuit een ander standpunt. Ik doe het vooral omdat het leuk is. Het is een toffe bende en een gezellige sfeer. Ik ben nog nooit naar de Paulusfeesten gekomen voor de groepen. Ik kom vooral voor de sfeer, om een pintje te drinken en een praatje te slaan. Hier ontmoet je altijd mensen die je al lang niet meer gezien hebt”, blikt Danny vooruit.

Ook Mario Baele ziet het volledig zitten. Hij werkt bij Infrabel, maar neemt speciaal verlof om hier te zijn. “Ik ben al meer dan 15 jaar vrijwilliger. Het is plezant om onder de mensen te zijn en ook de sfeer is fantastisch. Ik help de hele week mee achter de bar”, vertelt Mario. Hoewel hij vooral aan het werk is, kijkt hij ook zelf uit naar enkele optredens. “Ik ben blij dat Preuteleute dinsdag op het podium staat. Ik vind het leuk dat ze in het dialect zingen.” Dinsdag is er overigens de Oostendse avond op de Paulusfeesten, met heel wat groepen uit eigen stad, zoals Shore Shot, Augustijn en dus ook Preuteleute om 22.45 uur.