WEEKENDTIPS. Schelpen tellen of carnaval vieren?

13 maart 2020

DE PANNE - Carnaval

De carnavalsverenigingen ‘Kort en Goed’ en de ‘Orde van de Beren’ presenteren zondag samen met Toerisme De Panne hun grote carnavalsstoet . Het is de eerste carnavalsstoet in de Westkust nadat Koksijde eerder noodgedwongen de stoet moest annuleren door stormweer. De optocht vertrekt om 14 uur in de Kasteelstraat en vervolgt zijn weg via de Zeelaan, Zeedijk, Leopold I-Esplanade, Zeedijk, Zeelaan en het Koningsplein. Geniet van de kleurrijke groepen en de mooi versierde praalwagens. Er worden ook snoep en gadgets in het publiek gegooid. In cultuurhuis De Scharbiellie in de Kasteelstraat loopt tegelijk een leuke tentoonstelling over de geschiedenis van het carnaval in de gemeente.

