WEEKENDTIPS: poëzie en strips, maar ook een goeie pint Timmy Van Assche

31 januari 2020

06u36 0

Middelkerke - Afsluiter van de Poëzieweek

De badplaats maakt zich op voor een poëtische tweedaagse, die eigenlijk op vrijdagavond 19.30 uur al begint. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de jeugddienst brengt dichter Arno Braet het voorprogramma met een intens en onbegrensd poëtisch optreden. Daarna kan je nog mee lachen met lokaal comedytalent Moshin Abbas en Kevin Pottier.Afspraak in jeugdhuis De Paravang. Op zaterdag 1 februari is er vervolgens een voormiddag vol met poëzie. Iedereen is welkom om 10 uur om te genieten van mooie gedichten in Villa Les Zéphyrs in Westende. Daarnaast wordt om 11 uur de winnaar van de gemeentelijke poëziewedstrijd bekendgemaakt.

Leffinge - Akoestische Malinese Wassoulou

Nahawa Doumbia is één van de populairste zangeressen in de Wassoulou-regio van Mali, waar ook Oumou Sangaré vandaan komt. Na 40 jaar brengt ze haar debuutplaat ‘La Grande Contatrice Malienne’ opnieuw uit. Doumbia spreekt de jongere generatie aan door haar teksten over liefde, vrouwenrechten en de positie van Afrikaanse vluchtelingen in Frankrijk. Voor dit concert in De Zwerver in Leffinge laat ze zich begeleiden op gitaar en ngoni, een snaarinstrument uit West-Afrika gemaakt van hout of kalebas en overtrokken met een gedroogde dierenhuid. De Oostendse dj Chase the Nomad zorgt voor muziek voor en na het concert. Afspraak zondag om 17 uur. Tickets en info: www.dezwerver.be.

Oostende - Stripbeurs

Na een leuke editie vorig jaar in de bibliotheek, strijkt de tweede editie van de Oostendse Stripdag neer in cultuurcentrum De Grote Post. Op zondag 2 februari kunnen liefhebbers van de betere strip er terecht tussen 11 en 17 uur. Wie op zoek is naar een speciale uitgave of werk wil laten signeren, is hier aan het goeie adres. De toegang is gratis.

Brugge - Bierfestival

Voor de dertiende keer vindt het Brugse Bierfestival plaats. Dit keer niet op de Markt van Brugge, maar wel op ‘t Zand. Zowel zaterdag als zondag kan je vanaf 12 uur proeven van meer liefst 400 Belgische bieren. 90 brouwers uit eigen land tekenen present, zoals de abdijen van Orval en Rochefort, Lindemans en brouwers uit onze regio zoals Betsy en 't Koelschip. De toegang is gratis. Om te degusteren, moet je wel jetons aankopen. Alle info: www.brugsbierfestival.be.

Blankenberge - Zoek mee naar de velduil

De velduil is een indrukwekkende roofvogel die overdag actief is. Toch moet je wat geluk hebben om hem in Vlaanderen te spotten. Hij staat immers genoteerd als zeldzaam. Maar in de Uitkerkse Polder komt hij wel voor. Elk jaar zijn er een aantal die in het natuurgebied overwinteren. Samen met een vogelgids van Natuurpunt ga je op zoek naar de imposante velduil. Afspraak op zondag 2 februari om 16 uur aan het bezoekerscentrum van de Uitkerkse Polder in de Kuiperscheeweg 20.