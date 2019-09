Week tegen de pijn in AZ Damiaan Leen Belpaeme

25 september 2019

11u19 0 Oostende In het kader van de ‘Week tegen pijn’ van maandag 7 oktober tot vrijdag 11 oktober met als thema ‘Pijn bij de meest kwetsbare personen’ worden in Az Damiaan een aantal initiatieven georganiseerd.

Pijn is een zeer actueel topic, aangezien steeds meer mensen kampen met (chronische) pijn. Op maandag 7 oktober vindt er van 17 tot 18.30 uur een informatiesessie plaats over pijn. Tijdens deze bijeenkomst gaan vakspecialisten verbonden aan de multidisciplinaire pijnteams van Az Damiaan dieper in op acute, subacute en chronische pijn en lichten ze de behandelingsopties toe. Op dinsdag 8 oktober houden we van 14 uur tot 17 uur een thema– en praatcafé ‘Chronische pijn’ open waarbij zes thema’s aan bod komen. Deelnemers kunnen tot drie workshops volgen en tussenin is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

‘Pijnbeleid bij kinderen’ is een gratis infosessie op woensdag 9 oktober van 14.30 uur tot 16.00 uur. Deze bijeenkomst is een organisatie van het pijnteam in Az Damiaan en de dienst Kindergeneeskunde. Het volledig programma is te vinden op https://azdamiaan.be/nl/nieuws/week-tegen-pijn-2019. Alle initiatieven zijn gratis maar we vragen om vooraf in te schrijven via de website of 059 41 67 45. Gedurende die week staat er ook een infostand in de inkomhal van het ziekenhuis en exposeert één van de chronische pijncliënten haar spraakmakende foto’s in de cafetaria van Az Damiaan.