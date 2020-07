Wedstrijdshirt van verongelukte KVO-speler terug thuis na 25 jaar: superfan fietst met truitje naar het Waasland Timmy Van Assche

07 juli 2020

17u38 0 Oostende KV Oostende heeft de sympathiekste supporters van het land. Dat bewijst Kristof Van de Cappelle, gewezen beloftespeler van de kustploeg. Hij reed maar liefst honderd kilometer naar Stekene, in het Waasland, om het wedstrijdshirt van de betreurde KVO-speler Daniël Maes aan de nabestaanden te overhandigen. “Zij hebben daar recht op”, vertelt Kristof (44).

Daniël Maes, geboren in Sint-Niklaas, belandde als rechterverdediger in 1993 bij KV Oostende. De kustploeg was toen net naar eerste klasse gepromoveerd. Na passages bij Harelbeke en Aalst stopte hij in 2004 met voetballen.

Op 19 augustus 2007, een zondagochtend, sloeg het noodlot toe. De dan 41-jarige Daniël Maes kwam om het leven in een verkeersongeval in Sinaai, niet ver van zijn woonplaats Stekene. Hij liet een vrouw en dochter achter.

Toen Kristof mij een bericht stuurde dat hij ons het shirt wou bezorgen, raakte mij dat diep Kristien Swaeb, weduwe van Daniël Maes

Op 7 juli zou Maes 54 jaar geworden zijn. De familie mocht evenwel nog een prachtig cadeau verwachten van ene Kristof Van de Cappelle uit Zandvoorde bij Oostende. “Ik speelde mijn hele jeugd bij KV Oostende en later nog bij onder andere Oudenburg en Blankenberge”, begint Kristof. “In 1996, 1997 en 1998 voetbalde ik bij de beloften van KVO. Het was toen de gewoonte om wedstrijden af te werken in truitjes van de A-kern van het voorafgaande jaar. Ik speelde in het seizoen 1996-1997 met rugnummer 4. Ik wist toen niet welke speler van de hoofdploeg er voordien mee gespeeld had. Het truitje belandde ook gewoon in de kast. Toen KV Oostende eerder dit voorjaar een crowdfunding en veilingactie organiseerde, ging ik ook op zoek naar memorabilia om te koop aan te bieden.” En zo botste Kristof opnieuw op dat truitje met rugnummer 4.

“Ik begon na te vragen van wie het shirt destijds was”, vervolgt Kristof. “Toen bleek dat Daniël Maes het in het seizoen 1995-1996 had gedragen. Meteen vroeg ik de contactgegevens op bij Bram Keirsebilck, de persverantwoordelijke van KV Oostende. (resoluut) Ik vond dat de vrouw van Daniël recht had op het truitje van haar overleden man als aandenken. Ik heb zelf één keer met hem gespeeld, in een beloftenwedstrijd tegen Racing Genk.

Hoeft het gezegd: Kristien Swaeb, de weduwe van Daniël, was in de wolken met de geste van de Oostendenaar. “Toen Kristof mij een bericht stuurde dat hij ons het shirt wou bezorgen, raakte mij dat diep”, vertelt ze. “De week nadat we contact hadden, reed hij dan met z’n fiets tot in Stekene in het Waasland om het ons te overhandigen. Een prachtig gebaar. Kort daarna kregen we van KV Oostende zelf ook nog de dvd ‘Het sprookje van’t visserssloeptje’ opgestuurd via de post. In deze terugblik op het succesvolle seizoen 1993-1994 krijgt Daniël ook een postuum eerbetoon. Het bewijst dat mijn man zeker niet vergeten is en daar zijn we Kristof en KV Oostende ontzettend dankbaar voor.”

Waarom Kristof met de fiets naar Stekene reed, toch een goeie honderd kilometer enkele rit, is simpel. “Als voetballer scheurde ik destijds mijn kruisbanden. Ik was al een wielerfan, maar het fietsen werd mij aangeraden, omdat het de beste manier was om te revalideren. Zo is de liefde voor de (koers)fiets bij mij toegenomen. Hoe dan ook, het belangrijkste was dat het truitje van Daniël na al die jaren opnieuw thuis is.”