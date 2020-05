Watersporters mogen terug het ruime sop in: “Hier heeft iedereen naar gesnakt” Timmy Van Assche

04 mei 2020

16u23 4 Oostende Driewerf hoera bij de watersporters. Na zowat anderhalve maand kunnen ze eindelijk opnieuw hun favoriete sport beoefenen. Op de Spuikom vonden de eerste zeilers en surfers terug de weg naar het water.

“Eindelijk, zeg. Ik kan terug zeilen. Hier heb ik zo hard naar uitgekeken.” Aan het woord is de 11-jarige Vic Rossel, veelvuldig zeilkampioen en grote belofte. De knaap was er maandag als een van de eersten bij om zijn boot in het water te laten. Zeilen, kajakken, surfen, golf- en kitesurfen, suppen en zeilwagenrijden zijn opnieuw toegelaten, vermits je deze sporten kan uitoefenen zonder dat er fysiek contact is met elkaar. Ook mag je je nu met de wagen naar de lokale sportclub verplaatsen. Da’s goed nieuws voor bijvoorbeeld watersportclub VVW Inside Outside, die gevestigd is bij de Oostendse Spuikom en op het strand.

“De meeste beoefenaars pikken normaal gezien de draad weer op vanaf maart. Veel watersporters snakten er logischerwijs naar om opnieuw hun favoriete sport te kunnen beoefenen. Voor velen is het ook hun enige manier van ontspanning. Je moet zodanig geconcentreerd zijn en gefocust”, legt sportschepen Bart Plasschaert (CD&V) uit, tot 2015 voorzitter van de club en bovenal zelf watersporter. “De club is volledig ‘coronaproof' gemaakt. In de loods, waar bijvoorbeeld de surfplanken staan, is er eenrichtingsverkeer en mag je maar met vier personen tegelijk naar binnen. De sanitaire voorzieningen en bar mogen niet gebruikt worden. Voorlopig kunnen lessen en sportkampen niet plaatsvinden. Onze sporters en de clubleden zijn zodanig met hun sport begaan en zo blij om opnieuw op het water te mogen, dat ze al deze richtlijnen ter harte nemen.”