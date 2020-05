Wat met de Langestraat als cafés mogen heropenen? “Beslissing moet nu zo snel mogelijk vallen” Timmy Van Assche

29 mei 2020

17u41 4 Oostende 8 juni. Dat wordt naar voren geschoven als mogelijke heropeningsdatum voor horecazaken. In de Oostendse uitgaansbuurt, waarbij de Langestraat het kloppend hart vormt, rekenen ze erop dat ze binnenkort opnieuw kunnen openen. “We zullen blij zijn als we opnieuw klanten kunnen ontvangen, maar met het gesuggereerde sluitingsuur zijn we echt niet tevreden.”

De afgelopen maanden ontpopten ‘e-peritieven’ en ‘skyperitief’ zich tot de nieuwe norm om met kameraden een fris ‘teusje’ achterover te slaan. Maar omdat niks zo goed is als het origineel, snakt zowat iedereen terug naar een goeie pint in haar of zijn geliefde café. De Langestraat is van oudsher het kloppend hart van het Oostendse uitgaansleven. De uitbaters aldaar maken zich op voor een heropening op maandag 8 juni, al is dat nog niet officieel bevestigd door de Nationale Veiligheidsraad. “We zijn in blijde verwachting van een beslissing en we moeten afwachten wat de maatregelen en voorwaarden zullen zijn", zo zegt Bart Boelens van Horeca Middenkust en zaakvoerder van cafés La Fayette en Bar des Amis. “We gaan content zijn om weer te mogen openen, maar met enkele gesuggereerde veiligheidsmaatregelen zijn we het toch niet eens. Zo wordt 23 uur als verplicht sluitingsuur voorgesteld. Het liefst van al blijven we zo lang mogelijk open, natuurlijk.” Collega David Deschepper van danscafé Hemingway even verderop deelt die mening. “23 uur is zowat het tijdstip waarop mensen van restaurant komen om achteraf nog iets te drinken. Dat lijkt dus een vroeg sluitingsuur. We zouden onze horecazaken ter compensatie dus al vroeger moeten openen, wat voor sommige cafés niet evident is. Mijn zaak bijvoorbeeld heeft wel een leuk terras, maar pas in de namiddag valt de zon erop - bij andere zaken in de Langestraat is dat een soortgelijke situatie. Er is hier bijvoorbeeld geen uitzicht op zee om al eerder op de dag volk te lokken." Intussen zou er een akkoord zijn waarbij cafés om middernacht verplicht moeten sluiten.

Duurt lang

Bart Boelens pikt weer in. “Ik begrijp ook niet waarom het zo lang duurt vooraleer de hogere overheid een beslissing neemt. Er moet nu zo snel mogelijk duidelijkheid komen. We staan voor een verlengd weekend en kunnen bijvoorbeeld geen bestelling plaatsen voor plexiglazen schermen tot dinsdag. Als de Nationale Veiligheidsraad pas woensdagavond een positie inneemt, hebben we twee dagen te tijd om bestellingen te plaatsen en de daaropvolgende maandag te openen. Da’s krap, hoor.”

Terrassenplan

Het terrassenplan van de stad Oostende valt wel in goeie aarde. Daarbij kan een stukje openbaar domein ingenomen worden voor een groter terras en dus betere spreiding van tafels en stoelen. “Ik ben mijn aanvraag al aan het indienen”, knipoogt Boelens. “Ook ik sta positief tegenover een terrasuitbreiding", voegt Deschepper eraan toe. “Klanten gaan misschien langer over een drankje doen om hun plekje niet te verliezen. Het valt af te wachten wat het effect op de inkomsten zal zijn. Kijk, als er nu 180 of 30 klanten komen, de kost van elektriciteit en pacht blijft dezelfde, hé. Alleen op personeel zouden we kunnen besparen, hoewel er meer tijd en werk moet gestoken worden in het ontsmetten.” Ook Glenn Rotsaert, uitbater van het bekende muziekcafé Manuscript, bereidt een groter terras voor. “We zijn volop aan het opmeten. Voor elk café zullen de mogelijkheden om een terras uit te breiden anders zijn. Zo moet er altijd een vrije doorgang zijn voor de veiligheidsdiensten. Ik zou niet willen dat het brand bij m’n gebuur, maar dat de brandweer er niet bij kan.”

Snel schakelen

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) besluit. “Ook wij wachten af wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen. Hoe dan ook zijn samenscholingen of met elkaar opeen geplakt staan aan de toog uit den boze. Daar zullen we op toezien. Wat de beslissing ook zal zijn, we kunnen heel snel schakelen om met de horeca-uitbaters van de Langestraat aan tafel te zitten.”