Wát een schepen: dit zijn volgens de curator de vijf ultieme blikvangers van 20 jaar Oostende voor Anker Leen Belpaeme

24 mei 2019

14u27 4 Oostende Dit jaar is Le Galion de absolute blikvanger op Oostende voor Anker. Het is de allereerste keer dat het schip sinds zijn tewaterlating in 2009 in Spanje aanmeert in een Belgische haven. Maar de voorbije 20 jaar hebben nog heel wat andere bijzondere schepen Oostende aangedaan. We vroegen aan curator Hubert Rubbens naar zijn ultieme top vijf.

Grand Turk (nu Etoile du Roy) van Horatio Hornblower

“Het eerste grote schip dat we hier konden krijgen, was de Grand Turk. Dat schip sprak natuurlijk tot de verbeelding omdat het gebruikt werd in de Britse reeks Hornblower. Die reeks ging over Admiraal Nelson en ik ben daar fan van.” De prachtige replica werd in 1996 gebouwd in Marmaris in Turkije speciaal voor de opnames van de Engelse serie. De opnames duurden van 1998 tot 2003. Daarna figureerde het schip nog in een aantal andere Engelse films en televisieseries. In 2010 werd Grand Turk verkocht aan Fransen, waarna de naam werd gewijzigd in ‘Etoile du Roy’. Het schip is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant uniek, met een prachtige historische ontvangstruimte voor de kapitein, gelakt houtwerk en een indrukwekkende raampartij. Het schip, een replica van een Engels fregat uit 1745, heeft kanonnen aan boord die echt kunnen schieten.

Stoere drakars en snekken

“In 2003 konden we vikingboten uit Polen naar hier halen. Die boten waren redelijk moeilijk te vervoeren en ze kwamen via een dieplader naar hier. De Polen hadden trouwens geen toestemming gevraagd om met uitzonderlijk vervoer door België te rijden. Zo’n aanvraag duurt drie weken, dus we moesten een oplossing verzinnen. Uiteindelijk kregen ze via toenmalig burgemeester Jean Vandecasteele een escorte tot in Oostende.” In 2003 ensceneerden de vikings dagelijks een invasie op het klein strand met hun snekken en drakars.

Napoleons boodschapper: La Recouvrance

La Recouvrance is een replica van de Franse aviso-schoener uit 1817. “Deze schepen zijn redelijk snel en werden daarom gebruikt door Napoleon Bonaparte om zijn bevelen naar zijn generaals op zee te brengen en de troepen te velde”, licht Rubbens toe. La Recouvrance is in 1921 gebouwd, de Franse technicus Hubert heeft het schip ontworpen. De replica heeft ruimte voor een bemanning van 50 à 60 man en maximaal 25 passagiers.

Patattenboot Jeanie Johnston

“Het schip Jeanie Johnston werd ook een patattenboot genoemd omdat aardappelen het enige eten was dat aanwezig was aan boord. Het is een replica van een 19de-eeuwse driemastbark. Het schip werd gebruikt om Ierse immigranten naar de VS te brengen. Heel wat mensen stierven onderweg aan ondervoeding. Het was heel uitzonderlijk dat we het schip hier konden krijgen. Ik heb het in Dublin ontdekt.”

Hydrograaf, parel voor de cateraars

“We zijn de Hydrograaf zodanig gewoon dat we bijna vergeten hoe bijzonder het schip wel is. We hebben het schip voor de eerste keer toevallig gezien in Antwerpen. Mijn vrouw en een vriendin wilden eens gaan kijken en ze zijn verliefd geworden…. op de toenmalige kapitein. Ze vonden dat een mooie man en toen ik vroeg wat ze van het schip vonden, hadden ze er amper naar gekeken”, lacht Rubbens. “De Hydrograaf is echt een mooi schip. Het was wel niet altijd gemakkelijk om het hier te krijgen. Zo had het schip tot voor kort geen keuring om op zee te varen. De boot moest via de binnenwateren komen, maar dat ging uiteindelijk niet meer door een wijziging aan een brug. De bemanning is dan via Zeebrugge naar Oostende gevaren onder escorte van de zeevaartpolitie.” Intussen is de Hydrograaf al voor de vijfde of zesde keer aanwezig en wordt het schip gebruikt als cateringboot voor de vrijwilliger.