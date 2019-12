Warmste brunch in het Stadsmuseum met en ten voordele van vzw Duinhelm Leen Belpaeme

03 december 2019

12u39 0 Oostende Op zondag 15 december wordt het Stadsmuseum omgetoverd tot ‘Het Warmste Museum’. Om 10 uur opent het museum met een brunch. In de namiddag is het achttiende eeuwse herenhuis het sfeervolle decor voor enkele kerstoptredens. De toegang is gratis.

De uitgebreide brunch met hartige en zoete gerechten, verse soepen en ontbijtklassiekers wordt verzorgd door de bijzondere medewerkers van Duinhelm vzw. De brunch kost 25 euro per persoon of 15 euro per persoon voor kinderen tot twaalf jaar. UiTPAS-houders kunnen in ruil voor 10 UiTPAS-punten extra genieten van een luxueus extraatje. De opbrengst van de brunch gaat integraal naar Duinhelm vzw. Reserveer je plaatsje vanaf 10 of 12 uur via www.oostende.be/hetwarmstemuseum.

’s Middags brengt De Zandkorrel een heerlijke mix van bekende meezingers tot klassieke kerstnummers in de grote zaal van het museum. Ook de Oostendse koren Aimée Thonon en Canta Fideles zullen het gebouw vullen met hartverwarmende klanken. Ten slotte is het Stadsmuseum van 10 tot 18 uur gratis toegankelijk. Je ontdekt de rijke Oostendse collectie en de tentoonstelling ‘Carnaval in Oostende’ die een licht werpt op het carnavalverleden van Oostende.

Het volledige programma is te raadplegen via www.oostende.be/hetwarmstemuseum en www.uitinoostende.be.