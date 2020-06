Wandelpaden in verkaveling Baanhof worden verhard Leen Belpaeme

19 juni 2020

17u17 0 Oostende De Oostendse verkaveling Baanhof telt diverse wandelpaden als toegang voor fietsers of voetgangers. Op 22 juni wordt gestart met de verharding van deze paden. De werken zullen verlopen in twee fasen.

Tijdens de week van 22 juni starten werkzaamheden in verkaveling Baanhof. Alle wandelpaden worden verhard. De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen. In een eerste fase worden alle paden verhard die aangeduid staan in het groen. De werken zullen duren tot begin september. Nadien worden ook de resterende paden aangepakt, aangeduid in oranje kleur. De exacte timing van deze werken wordt later meegedeeld. Bij deze werken wordt geen hinder verwacht voor de omwonenden. Wel wordt aan de bewoners gevraagd om de pas verharde paden niet te betreden.