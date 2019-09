Wagen rolt van Zeedijk en belandt deels op het strand Siebe De Voogt

12 september 2019

16u29 10 Oostende Een patrouille van de Oostendse politie heeft donderdag kort na middernacht een vreemde ontdekking gedaan in de buurt van de Albert I-promenade. Een wagen was van de Zeedijk gerold en stond deels op het strand.

Het moet een vreemd beeld geweest zijn voor de agenten. Volgens de politie stond de wagen met z’n twee voorwielen in het zand en met z’n twee achterwielen nog op de Zeedijk. De 56-jarige eigenares uit ’s Gravenbrakel was in geen velden of wegen te bespeuren en kon niet onmiddellijk worden gecontacteerd. Haar wagen werd door een takeldienst weggesleept.