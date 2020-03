Wachtrijen aan supermarkten in Oostende: klanten mogen maar met mondjesmaat binnen Bart Boterman

17 maart 2020

12u28 26 Oostende Aan bepaalde supermarkten in onder meer Oostende en Middelkerke stonden dinsdagmorgen en middag lange wachtrijen. Niet door extreme drukte of massaal hamsteren, wel omdat de supermarkten de klanten met mondjesmaat binnen laten om besmetting te voorkomen.

Zo was het onder meer aanschuiven in de Delhaize in de Leopold III-laan in Oostende en de Colruyt-filialen in Middelkerke en Oostende. “De lokale geranten hebben ook de mogelijkheid om, wanneer het te druk is, klanten te weigeren tot een aantal klanten de supermarkt heeft verlaten. Het is niet nodig om massaal te hamsteren. De winkels zullen onder geen beding sluiten”, klinkt het bij Colruyt. Aan de Colruyt in Oostende worden alle bezoekers afgeleid naar de achterkant van het gebouw en moeten ze ook een veilige afstand van elkaar en van de ingang behouden. Ook bij Delhaize, waar 65-plussers afgelopen morgen voorrang kregen, worden de klanten met mondjesmaat binnengelaten.