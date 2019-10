Vzw Restart zoekt nog vrijwilligers om historische reddingsboot te restaureren. “We merken nu wel al een groot enthousiasme. Maritieme zit in ons DNA” Leen Belpaeme

27 oktober 2019

18u02 0 Oostende De historische reddingsboot Watson 3 ligt momenteel al onder een tent. “Om het schip in optimale omstandigheden te bewaren en om er makkelijk aan te kunnen werken is het onder dak brengen een absolute noodzaak”, legt Danny Drooghenbroodt van vzw Restart uit.

Zaterdag werd de grote tent van 20 meter lang en 12 meter breed en liefst 5 meter hoog over het schip geplaatst. De firma Aafest uit Poelkapelle stelt die tent gratis ter beschikking. “We zijn nu bezig met de opmaak van een inventaris van het schip. We kijken welk materiaal er aanwezig is om dan te vergelijken met de bouwplannen.” De vzw zoekt nog extra vrijwilligers die willen meehelpen om het schip terug te laten varen. “We merken wel dat er een groot enthousiasme zowel bij bedrijven als vrijwilligers om mee te helpen aan dit project. Er kwamen zaterdag tien mensen opdagen om de tent te helpen opzetten. Het maritieme trekt sowieso aan en het zit ook in het DNA van de Oostendenaar. Mensen zijn heel enthousiast als ze horen dat het onze bedoeling is om de Watson terug te laten varen.”

De vzw kan weliswaar ook rekenen op specialisten. “Zelf ben ik wel handig, maar een boot herstellen is toch iets anders dan een keukenkast. Binnen onze groep zijn er enkele mensen met ervaring in de scheepvaart, maar ook andere experten geven graag advies. Begin november komt er iemand van de provincie met expertise in varend erfgoed kijken en Erfgoed Vlaanderen komt ook langs. We zullen wachten op hun verslag voor we starten. Sowieso moeten we nog op zoek naar materiaal om te werken en willen we enkele acties op poten zetten om financiële middelen te verzamelen.”