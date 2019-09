Vzw Lichtbaken vraagt steun aan Warm Oostende in de strijd tegen armoede Leen Belpaeme

27 september 2019

13u24 0 Oostende Vzw Lichtbaken werkt al 16 jaar in alle stilte om mensen in armoede te steunen. Ze doet dit ondermeer door warme maaltijden te serveren aan één euro. Dit jaar zit de organisatie al aan 13.000 uitgedeelde lunchpakketten en 9000 geserveerde maaltijden en dat na amper 9 maanden. Met Warm Oostende wordt steun gevraagd om ook in de toekomst maaltijd te kunnen blijven serveren.

Vzw Lichtbaken werkt al jaren in de schaduw, maar met een grootschalige campagne vragen ze nu toch aandacht voor de problematiek van armoede in Oostende. “Sinds 2003 proberen we mensen in armoede in de stad te helpen. Vorig jaar 28.400 maaltijd en lunchpakketten verdeeld. Dagelijks komen 50 tot 70 mensen eten bij ons in de Romestraat. De vraag stijgt elk jaar, dit jaar zelfs met tien procent”, vertelt bezieler Pierre De Coninck. Terwijl de vraag stijgt wordt het steeds moeilijk om financieel rond te komen. “We zijn altijd bewust onafhankelijk gebleven. Voor de maaltijd kunnen we gelukkig rekenen op de ondersteuning van verschillende warenhuizen die goederen doneren. Daarnaast komen er weliswaar heel wat kosten kijken voor het gebouw, maar we betalen ook zo’n 1200 euro per maand aan elektriciteit en gas. Het is zeer moeilijk om die centen bijeen te krijgen met enkel donaties. We hopen dat het een campagne een succes zal zijn, we hebben het nodig om nog meer mensen te kunnen blijven helpen in de toekomst. We ondertussen ook het thema bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen.”

De warme maaltijden spelen een belangrijke rol om mensen in armoede te helpen. “We zien heel wat oudere mensen die moeilijk rondkomen met hun klein pensioentje die al jaren langskomen. Op die manier hebben ze tenminste één deftige warme maaltijd per dag. We geven ook lunchpakketten mee voor ‘s avonds en bevroren maaltijden om het weekend te overbruggen. De laatste tijd zien we weer meer jongen mensen die een tijdje komen om een moeilijke periode te overbruggen.”

De organisatie stapte naar DENK!, een Oostends marketing- en communicatiebureau om hulp. Zij kwamen ondermeer met het idee voor een fotoboek. 15 bekende Oostendenaars werkten mee en lieten zich fotograferen door Nick Decombel. Het resultaat zijn 15 prachtige en krachtige portretten. Onder meer Guga Baúl, Emma Plasschaert, Johannes Verschaeve en Louise Carton werkten mee. Via www.warmoostende.bekan je online een maaltijd schenken aan 2 euro of een extra gift doen. Op de site kan je ook het fotoboek “Warm Oostende –Bekende Oostendenaars in beeld tegen armoede” bestellen aan 28 euro.De opbrengst gaat volledig naar vzw Lichtbaken. Voor elk verkocht boek kunnen de vrijwilligers van Lichtbaken 14 warme maaltijden geven aan arme Oostendenaars.

“We wilden ook dat mensen op een laagdrempelige manier hun steentje kunnen bijdragen. We vragen daarom om 2 euro te steunen voor een warme maaltijd. Mensen zullen via rostpotten bij handelszaken kunnen steunen”, zegt Peter De Gryse van DENK!

“Volgens de meest recente cijfers groeit zo’n 1 op 4 van de jonge kinderen in Oostende op in kansarmoede. Een cijfer dat weinig aan de verbeelding overlaat. Het is ook niet zomaar een cijfer, het is keiharde realiteit en dat zien en voelen we ook. We willen hier dan ook werk van maken als stadsbestuur”, zegt ook burgemeester Bart Tommelein.