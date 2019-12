vzw FMDO ‘Bij Marcelinne’ krijgt inbrekers over de vloer: “Serieuze streep door rekening na opgedrongen besparingen” Bart Boterman

19 december 2019

19u38 0 Oostende Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in het lokaal van de FMDO ‘Bij Marcelinne’ in de Weeshuisstraat in Oostende, waar vroeger het theehuisje ‘Marcelinne’ gelegen was. De inbrekers lieten heel wat schade achter, rukten de beamer uit het plafond en gingen aan de haal met kleingeld uit de kassa.

FMDO (Federatie van Mondiale Democratische Organisaties) is een erkende vzw met met als doel het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. “Onze missie is het bevorderen van samenleven in diversiteit door projecten die mensen samenbrengen. Dinsdagavond was het bijvoorbeeld filmavond, met zo'n dertig bezoekers. Een succes. Maar dat werd ‘s nachts teniet gedaan door een inbraak”, vertelt Ivy Goutsmit van FMDO. De dieven waren over de poort naast de zaak geklommen en forceerden de achterdeur.

Streep door de rekening na besparingen

“Ze hebben hier heel wat rommel gemaakt, stelden we woensdagavond vast. De projector werd uit het plafond getrokken, met flinke schade tot gevolg. In de kassa zat amper geld, maar dat hebben ze alvast mee. Ook de rookmelders hebben ze mee, net zoals andere kleine zaken", aldus de verantwoordelijke bij FMDO. “Een ferme streep door de rekening, wetende dat we als socio-culturele organisatie besparingen zijn opgedrongen vanuit de Vlaamse regering. De beamer was zo’n 600 euro waard, maar daarbij komt nog eens de herstelling van de schade", besluit Ivy Goutsmit. De politie is een onderzoek gestart.