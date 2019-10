Vzw Climaxi presenteert nieuwe editie van Het Visserijblad, dat al 85 jaar bestaat Timmy Van Assche

19 oktober 2019

14u49 1 Oostende De vzw Climaxi heeft een nieuwe editie van Het Visserijblad voorgesteld. Ze deed dat op Oosteroever, een symbolische plaats. Het Visserijblad zelf mag overigens 85 kaarsjes uitblazen.

“Toen Flor Vandekerckhove vier jaar geleden met het maandblad stopte, werd het overgenomen door onze vzw. We zijn een beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid”, zegt Filip De Bodt van Climaxi. “We proberen samen met de werkende mensen een steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarom hebben wij ook een werking rond visserij en steunen de lokale producenten en vissers. Een keer per jaar geven we weerklank aan wat er leeft in de visserij. We schuwen de confrontatie van meningen daarbij niet. Vissers en belangenverdedigers voeren in dit blad discussie. Je vindt er standpunten van kustvissers en kotters door elkaar. Zo is Het Visserijblad een bijzonder ontmoetings- en discussiepunt.”

In het nieuwe nummer trekt Het Visserijblad naar de Scheldemonding met visser Stéphane Vedelaar, wordt fraude met motorvermogens in België aangekaart en praat Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee over klimaatverandering in de Noordzee. Verder is er ook een fotoreportage van Jo Clauwaert over de havens in het zuiden van Groot-Brittanië. Tot slot meent de redactie van Het Visserijblad dat het stadsbestuur geen aandacht schenkt aan haar maritiem erfgoed, zoals het Noordzeeaquarium of de Amandine. “We hebben het schepencollege om duiding gevraagd, maar ontvingen helaas geen antwoord.” Het magazine bevat tot slot ook culturele bijdragen van Freek Neyrinck, Jennifer Vrielinck, Stefaan Penninck, Flor Vandekerckhove, Annick Vansevenant, Peter Holvoet-Hanssens en Antoine Légat.

Het blad wordt verdeeld in vishandels, cafés en kan je ook online lezen via www.climaxi.be of deze link.